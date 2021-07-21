Супруга ведущего Юлия вчера родила сына.

Украинский шоумен умилил сеть фото с новорожденным сыном.

Снимок опубликовала в Facebook его жена Юлия.

На фото счастливый ведущий держит малыша на руках и улыбается. Мальчик одет в яркий оранжево-черный костюмчик, но лица его не видно.

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Снимок за час собрал более четырехсот лайков. А под постом появилось множество комментариев с пожеланиями счастья и здоровья звездной паре и их новорожденному малышу.

Отметим, что вчера, 20 июля, супруга украинского шоумена Анатолия Анатолича Юлия родила сына. Мальчика назвали Нил.

Малыш родился с весом 4060 г и ростом в 55 см. Юлия рассказала интересный факт, что все их дети родились в одно время: Алиса - в 13:15, Лолита - в 13:05, Нил - в 13:13.

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Автор: Иван Бойко