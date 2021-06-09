Девелоперская компания Budhouse Group открыла в Харькове один из самых масштабных торговых центров Украины – ТРЦ Nikolsky. Всего в торговом центре нового поколения расположено 150 магазинов, рестораны, кинотеатр, боулинг, спортивный клуб. Общая сумма инвестиций в проект составила 110 млн евро, из которых 53,6 млн евро — кредит польского государственного банка BGK.

- Компания Budhouse Group реализовала ряд удачных проектов с привлечением иностранного банковского кредитования. Например, ранее мы, совместно с нашими партнерами Multi (Нидерланды), привлекли 52,1 млн евро синдицированного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и австрийского Unicreditbank для Forum Lviv, - рассказывает Анатолий Шкрибляк, основатель и акционер компании Budhouse Group.

В ближайшее время девелоперская компания намерена инвестировать 300 млн. евро на новые проекты: торговые центры в Одессе, Запорожье и Киеве.

- Мы много лет успешно работаем с международными финансовыми партнерами и привлекаем кредитное финансирование. Благодаря безукоризненной репутации Budhouse Group, с нами готовы работать иностранные банки. Для нас же очень важен европейский этикет с банковскими учреждениями, - говорит Анатолий Шкрибляк.

Сейчас девелопер активно заканчивает строительство элитного жилого комплекса Linden Luxury Residences. Ввод в эксплуатация запланирован на 2021 год. Кроме того, уже в этом году девелоперы намерены приступить к строительству торгово-развлекательного центра Yessa в Одессе. Также компания построит ТРЦ Khortitsa Mall в Запорожье. Стоимость проекта составит более 80 млн евро. Срок реализации этого проекта - 2,5 года.

- После открытия торгового центра в Запорожье мы приступим к строительству ТРЦ на пр. Победы в Киеве. Сумма инвестиций составит около 220 млн евро. Этот проект мы также намерены реализовать с международными финансовыми партнерами, — добавил Анатолий Шкрибляк.

Budhouse Group — это одна из крупнейших девелоперских компаний Украины, которая управляет четырьмя торговыми центрами — ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкассы) и ТРЦ Forum (Львов), ТРЦ Nikolsky (Харьков), а также гостиницей Khortitsa Palace (Запорожье).

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Автор: Иван Бойко