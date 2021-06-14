Артист лечится в оздоровительном санатории.

Украинский артист Андрей Данилко лечится в оздоровительном санатории "Рута".

Об этом говорится в программе "Викриття" на канале KYIV.LIVE.

"Да, я сейчас лечусь в "Руте", и уже чувствую себя хорошо. Диагноза нет, все проблемы связаны с моим возрастом ", - сказал Данилко.

Сотрудники санатория рассказали, что Данилко часто появляется там. Он всегда заселяется в один и тот же номер, и даже оставил там свой тренажер.

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"Он приезжает сюда, как к себе домой, и всегда останавливается в 714 номере – даже оставил там свой тренажер. Тут он приходит в себя: каждый день массаж, квантовая терапия, гимнастика, а также клизмовые процедуры. Программа также включает в себя диету: без белка и соли", - рассказали в санатории.

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Автор: Диана Могилевич