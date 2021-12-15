На собрании Национальной научно-технологической ассоциации Украины был избран новый председатель совета директоров. Им стал архитектор Виталий Молочко.

Об этом сообщают в ННТАУ.

"Виталий Молочко назначен Председателем совета директоров Ассоциации как профессионал высокого уровня, который имеет системное видение развития образовательных и инновационных заведений", - прокомментировал назначение председатель ассоциации Виктор Ивченко.

Виталий Молочко известен тем, что он является главным архитектором и проектировщиком Президентского университета, который будет построен на территории ВДНХ и запущен в 2023 году. В президентском университете планируют готовить специалистов по самым перспективным в будущем направлениям: ИТ, кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические технологии, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье.

Архитектурная группа "CS" Виталия Молочко имеет большой опыт реконструкции и реновации публичных учреждений, сотрудничает с Министерством образования и науки Украины, киевскими театрами, среднего и высшего образования и клиниками. Специалисты компании проводили реновацию здания Украинского института научно-технической экспертизы и информации, известной как культовый объект архитектуры "Летающая тарелка" архитектора Флориана Юрьева.

Справка. Национальная научно-технологическая ассоциация объединяет 24 инновационные организации, среди которых ведущие научные институции Национальной академии наук Украины и технологические парки таких вузов, как "Киевская политехника", технопарк "Киевского национального университета" Одесского политехнического университета, Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Миссия ННТАУ – повысить роль научных и технологических парков в инновационном развитии Украины и способствовать созданию производств инновационной продукции. Научное сотрудничество было налажено с партнерами Японии. В перспективе – углубление сотрудничества с Грузией, Молдовой и Азербайджаном.

Автор: Григорий Бондарь