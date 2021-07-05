Наиболее благоприятная ситуация в любви и отношениях в июле сложится у Льва и Девы.

Астролог Влад Росс рассказал, у кого в июле 2021 года сложится личная жизнь.

У Львов в этом плане более удачная первая половина месяца, у Дев - вторая. Это связано с тем, что до 20-х чисел июля Венера будет двигаться по Льву, а затем переместится в знак Девы.

В целом, июль для Льва должен стать месяцем активного и приятного общения и заботы о близких людях. В области любви и отношений у Льва возможны крупные свершения и блистательные победы. И сам Лев, и его идеи будут нравиться окружающим, в результате чего у него завяжутся новые отношения.

В сфере романтических и любовных отношений в июле Дева будет подвержена некоторой нервозности, но именно благодаря этому прояснится некая совершенно запутанная ситуация, разобраться в которой раньше не удавалось. Причем произойдет это ярко, эмоционально и в полном соответствии с желаниями Девы. К концу июля станет ясно, что являлось помехой во взаимоотношениях с любовным партнером Девы. Устранив проблему, Дева избежит расставания со второй половиной и вступит в новую фазу любви и взаимопонимания.

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Также хорошая ситуация в любви в июле у Скорпионов. Он сможет привлечь внимание представителей противоположного пола и затеять любовную интрижку на стороне. Интимная жизнь Скорпиона в этот период приобретет вид интересного приключения, однако слишком увлекаться этим звезды Скорпиону не советуют. Легкий флирт доставит Скорпиону гораздо большее удовольствие, чем серьезные переживания.

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Автор: Диана Могилевич