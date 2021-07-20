Звезды находятся в очень благоприятном положении для Козерогов.

С началом недели все ждут приятных перемен. И звезды спешат порадовать представителей трех знаков Зодиака - именно их ждет большая удача в самое ближайшее время.

Близнецов на этой неделе ждут великие свершения. Они будут более успешными в плане творчества и интеллектуальной работы. Принятие решений будет происходить значительно быстрее обычного. Звезды и планеты наделяют представителей знака обаянием и харизмой, поэтому они смогут заводить новые знакомства, искать любовь.

Дева

Для Девы эта неделя - время, когда нужно действовать и направлять силы на то, что вам нравится больше всего. Июльские звезды и планеты в целом предрасположены к тому, чтобы дарить Девам новые возможности. Сейчас это будет ощущаться в разы сильнее, особенно на выходных.

Козерог

Звезды находятся в очень благоприятном положении для Козерогов. Жизнь этих людей может измениться к лучшему, причем уже в первой половине недели. Представители знака смогут обрести свежий взгляд на жизнь, изменить свое мышление, поставить новые цели, задачи.

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Автор: Иван Бойко