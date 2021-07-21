Львы практически всегда испытывают чувство превосходства над другими / go-diamond-forever.ru

Все мы так или иначе подвержены такому пагубному чувству как зависть. Однако астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака подвержены ему больше остальных.

Овен

Овны часто испытывают зависть, хоть и пытаются это скрывать. Их способны вывести из себя даже успехи самых близких. Овны относятся именно к тем людям, которые испытывают облегчение, когда кому-то хуже, чем им. 

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Львы практически всегда испытывают чувство превосходства над другими. Они хотят для себя лишь все лучшее. Поэтому, если кто-то в чем-либо их превосходит, то это вызовет у Львов зависть и они попытаются даже навредить сопернику. 

Скорпион

Скорпионы не умеют сдерживать свои эмоции, поэтому часто могут просто обидеть человека или даже по-крупному его подставить. Однако зависть Скорпионов вызвать не так-то просто. Они способны испытывать ее лишь когда у них самих появляются трудности в жизни. 

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Автор: Иван Бойко