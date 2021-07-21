Все мы так или иначе подвержены такому пагубному чувству как зависть. Однако астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака подвержены ему больше остальных.
Овен
Овны часто испытывают зависть, хоть и пытаются это скрывать. Их способны вывести из себя даже успехи самых близких. Овны относятся именно к тем людям, которые испытывают облегчение, когда кому-то хуже, чем им.
Читайте такжеНазваны сaмыe кpeпкиe пapы cpeди знaкoв ЗoдиaкaЛев
Львы практически всегда испытывают чувство превосходства над другими. Они хотят для себя лишь все лучшее. Поэтому, если кто-то в чем-либо их превосходит, то это вызовет у Львов зависть и они попытаются даже навредить сопернику.
Скорпион
Скорпионы не умеют сдерживать свои эмоции, поэтому часто могут просто обидеть человека или даже по-крупному его подставить. Однако зависть Скорпионов вызвать не так-то просто. Они способны испытывать ее лишь когда у них самих появляются трудности в жизни.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Лунный календарь стрижек на август 2021: самые лучшие дни для смены образа
- Гороскоп на 21 июля: что сегодня ждет все знаки Зодиака
- Названы самые большие страхи знаков Зодиака в отношениях
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram