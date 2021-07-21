Овны часто испытывают зависть, хоть и пытаются это скрывать.

Все мы так или иначе подвержены такому пагубному чувству как зависть. Однако астрологи считают, что некоторые знаки Зодиака подвержены ему больше остальных.

Овен

Овны часто испытывают зависть, хоть и пытаются это скрывать. Их способны вывести из себя даже успехи самых близких. Овны относятся именно к тем людям, которые испытывают облегчение, когда кому-то хуже, чем им.

Читайте также Названы сaмыe кpeпкиe пapы cpeди знaкoв Зoдиaкa Лев

Львы практически всегда испытывают чувство превосходства над другими. Они хотят для себя лишь все лучшее. Поэтому, если кто-то в чем-либо их превосходит, то это вызовет у Львов зависть и они попытаются даже навредить сопернику.

Скорпион

Скорпионы не умеют сдерживать свои эмоции, поэтому часто могут просто обидеть человека или даже по-крупному его подставить. Однако зависть Скорпионов вызвать не так-то просто. Они способны испытывать ее лишь когда у них самих появляются трудности в жизни.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко