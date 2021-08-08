Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, от которых не стоит ждать верности.

Овен

Женщины-Овны - очень любопытные женщины, которые могут изменить вам сугубо ради интереса. Кроме того, они охотницы, поэтому чем больше - тем лучше. Часто их супруги даже не подозревают о такой их натуре, так как дома они достаточно милые.

Весы

Эти женщины являются лидерами в этом антирейтинге. Количество их измен даже сложно сосчитать. Интересно, что до секса у них не всегда доходит дело. Для этого должен быть кто-то особенный. А вот флирт, подарки, легкая эротика - это все то, без чего эти женщины жить не могут.

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Близнецы

Близнецы очень ценят свою свободу, поэтому измены для них - это возможность доказать свою независимость. Но в отношениях с Близнецами нужно чувствовать тонкую грань между навязчивым контролем со стороны мужчины и чрезмерной свободой.

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Автор: Диана Могилевич