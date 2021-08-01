Астрологи назвали четыре знака Зодиака среди мужчин, с которыми невероятно сложно в отношениях.
Дева
Мужчины-Девы часто критикуют своих спутниц по поводу и без, поэтому может показаться, что они настоящие зануды. Кроме того, они любят делать из мухи слона. Но при всем своем скептицизме Девы умеют мириться первыми.
Козерог
Эти мужчины очень сдержанные и серьезные. Чаще всего они пребывают в плохом расположении духа по необъяснённым причинам. Зато с ними вы будете как за каменной стеной, ведь они очень преданные по отношению к своим близким.
Водолей
Союз с Водолеем может быть крепким до того момента, пока ваши интересы не разойдутся. Если вдруг ему станет с вами скучно, то он без задней мысли просто уйдет. Кстати, именно Водолеи чаще всего разводятся.
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Рак
Из плюсов - Раки умеют любить, они романтичны и нежны. Из минусов - капризность и порой деспотичность, которая может у его партнера вызывать агрессию.
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