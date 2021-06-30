Первое место среди самых счастливых знаков Зодиака достается Близнецам.

Астрологи убеждены, что знак Зодиака, под которым родился человек, оказывает сильное влияние на его судьбу. От этого может даже зависеть то, насколько счастливым будет человек. Публикуем тройку самых счастливых знаков.

Первое место среди самых счастливых знаков Зодиака достается Близнецам. Они очень жизнелюбивы и поэтому творят свое счастье своими руками. Они обладают очень важным качеством - свободой от комплексов и предрассудков, от чужого влияния и своих привычек. Близнецы - гедонисты, и предпочитают заниматься только тем, что доставляет им радость и удовольствие.

Лев

Львы очень успешны и любые дела удаются им без лишних сложностей. Они уверены в себе, самодостаточны и благородны, имеют широкие взгляды, а потому вокруг Льва всегда такое же целеустремленное и успешное окружение. Лев в жизни всегда стремится иметь все самое лучшее, чего, обычно и добивается.

Водолей

Водолеи легки и беззаботны. Они не привязаны к одному месту и не страдают от одиночества. Представители этого знака обычно всесторонне развиты, и очень общительны, а потому всегда востребованы и имеют множество друзей.

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Автор: Иван Бойко