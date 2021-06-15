По мнению астрологов, некоторые знаки Зодиака, являются более страстными, чем другие.

Безусловно, страсть в отношениях зависит от темперамента каждого отдельного человека. Однако, по мнению астрологов, некоторые знаки Зодиака, являются более страстными, чем другие. Кто же вошел в тройку лидеров?

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Стрельцы - воплощение поговорки про тихий омут. Они не любят выставлять свои чувства и умения на показ, зато перед важным человеком раскрываются на все сто. И поверьте, они способны вас удивить.

2 место - Скорпионы

Ни один рейтинг страстных и чувственных знаков Зодиака не обходится без Скорпионов. Скорпионы открыты для всего нового и необычного. Самый любопытный и неутомимый знак – это Скорпион!

1 место - Близнецы

Близнецы - настоящий магнит для глаз и для тел. Они харизматичны, умны и сексуальны. Все это воплощается в такое гармоничное сочетание, что обеспечивает вам первое место.

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Автор: Иван Бойко