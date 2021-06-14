Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые не приемлют измен.
Об этом сообщает Клубер.
Овен
Эти люди готовы уничтожить даже очень близкого человека, если узнают об измене. Изначально они будут молчать и готовить план мести, но потом все вокруг превратится в настоящий хаос.
Лев
Лев разыграет настоящую драму. Сначала он гордо уйдет, и даже никому не расскажет о том, что произошло. Но месть его будет очень жестокой. Лев способен таки стереть своего обидчика в порошок.
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Скорпион
Если вы сами признаетесь Скорпиону в измене, то, возможно, останетесь целыми и невредимыми. В другом случае он будет к вам беспощаден.
Стрелец
Измена – это именно та ситуация, когда их действия полностью теряют логику и здравый смысл. В общем-то, лучше эту бурю переждать где-то в безопасном месте.
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