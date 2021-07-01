У Львов наступает период невероятного везения в сфере финансов.

Июль принесет удачу с деньгами в июле нескольким знакам Зодиака. Узнайте, кто вошел в тройку счастливчиков в этом месяце.

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Июль для Тельца - время действовать. Больше работайте, а также уделяйте время новым увлечениям. Звезды на вашей стороне. Если вы не будете сдаваться и опускать руки в этом месяце, у вас все получится.

Лев

У Львов наступает период невероятного везения в сфере финансов. Вам нужно обязательно искать новые возможности для финансового роста. Возможно, вам повезет найти новую работу с отличной компенсацией или встретить влиятельного человека, который поможет вам с развитием.

Стрелец

Звезды и планеты будут всячески помогать Стрельцам, поэтому эти люди смогут заработать больше денег и успеют сделать больше дел, чем обычно. Да, вам придется поднапрячься, но результат будет стоить того.

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Автор: Иван Бойко