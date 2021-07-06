Овнов на этой неделе ждет сказочное везение в сфере денег и работы.

Ближайшая неделя принесет удачу с деньгами нескольким знакам Зодиака. Узнайте, кто вошел в тройку счастливчиков.

Овен

Овнов на этой неделе ждет сказочное везение в сфере денег и работы. Это период, когда наибольшие плоды вам будет приносить взаимодействие с окружающими. Большие финансовые успехи могут ожидать тех, у кого в подчинении много людей.

Раков обычно преследует финансовая удача, но это не значит, что им можно расслабиться и ждать у моря погоды. На этой неделе очень важно оставаться собранными и готовыми ко всему.

Весы

Весы относятся к тем, кому чаще всего не везет с деньгами. На этой неделе все будет наоборот: им улыбнется удача в торговле, при совершении покупок. Астрологи советуют успеть совершить все самые важные покупки до воскресенья, поскольку 11 числа финансовая планета Меркурий ослабнет.

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Автор: Иван Бойко