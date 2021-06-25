Стрельцу в конце июня звезды сулят новую ступень в карьере.

Конец месяца принесет удачу в жизнь четырех знаков Зодиака. Кто же эти счастливчики?

Близнецы

Вас ждет удача на карьерном поприще. Звезды также советуют вам побаловать себя дорогой покупкой, ведь она прослужит вам дома.

Дев также ждет удача на работе. Если будете активны - сможете достичь небывалых высот. Астрологи также советуют вам не поддаваться меланхолии и не расслабляться.

Стрелец

Стрельцу в конце июня звезды сулят новую ступень в карьере. Не раздумывая соглашайтесь на любые предложения.

Козерог

Козероги в конце июня начнут воплощать свои желания в жизнь. Вы сможете создать счастье своими руками, сметя с пути все препятствия.

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Автор: Иван Бойко