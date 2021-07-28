Мужчины не могут забыть этих женщин даже после расставания.

Астрологи назвали знаки Зодиака среди женщин, которые врезаются в память мужчин навсегда.

Овен

Это роковые женщины, которые способны заполучить абсолютно любого мужчину. Более того, они часто отказывают им в знакомстве, чем и привлекают еще большее внимание к себе.

Женщины-Овны являются очень верными, заботливыми и веселыми. Поэтому с ними вам скучать не придется. Если вдруг ваши отношения с этой женщиной прекратятся, то вы еще долго будете мучиться.

Рак

Женщины-Раки чаще всего встречаются с мужчинами-отцами, которые окружают их любовью, заботой и теплом. Они очень романтичные, нежные и хрупкие, поэтому для них важно, чтобы с них буквально пылинки сдували.

В отношениях с ними мужчинам обычно комфортно, ведь Раки знают как создать в доме уют. С ними у вас будет гармония, поэтому в случае разрыва вы еще долго будете жаждать повтора романтических вечеров.

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Водолей

Водолеи на самом деле очень самодостаточные женщины, которые могут уступить свое первенство только самого любимому мужчине. Они готовы отдать всю себя в отношениях, но не все мужчины это ценят. И здесь возникает проблема, которая может привести к расставанию.

Фраза "ценим, когда теряем" вспоминается мужчинами как раз после расставания. Они еще долго будут пытаться вернуть эту женщину, но сама она вряд ли когда-то уже даст ему второй шанс.

Дева

Несмотря на весь свой деловой вид, Девы оставляют неизгладимое впечатление на мужчин. Они интересы своего спутника часто ставят выше своих, искренне поддерживают его.

Рядом с такими женщинами мужчины чувствует себя героями. Но после расставания им приходиться вернуться на прежний уровень, так как не каждая женщина способно поддерживать такой их статус. И вот здесь мужчины понимают, что лучше женщины-Девы никого не существует.

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Автор: Диана Могилевич