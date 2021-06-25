У представителя каждого знака Зодиака, есть свой триггер, который означает конец отношений. Астрологи рассказали, что ни в коем случае нельзя делать в отношениях с разными знаками.
Овен
Овнам не подойдет ленивый и созависимый партнер, который не умеет развлекать себя самостоятельно.
Телец
На отношения с консервативным Тельцом лучше не рассчитывать спонтанным и чрезмерно эмоциональным людям.
Близнецы
Близнецы предпочитают компанию людей, способных сделать их жизнь ярче и разнообразнее. А тем, кто станет мешать им выходить в свет и социализироваться, лучше Близнецов не беспокоить.
Рак
Если партнер Рака не уважает его семью и друзей, то у них вряд ли что-то выйдет. То же самое касается и случаев, когда партнеру чуждо милосердие и сострадание.
Лев
Лев жаждет восхищения и ждет, что его партнер удовлетворит это его желание. В противном случае на длительные отношения можете не рассчитывать.
Девы
Девы не смогут быть с теми, кто не ценит ответственность и порядок. Это слишком дотошный знак, чтобы быть с несобранным человеком.
Весы
Весы любят людей и с легкостью заводят не только новые знакомства, но и друзей. Поэтому они не смогут быть со слишком ревнивым и замкнутым человеком.
Скорпион
Скорпион очень ценит доверие в отношениях, и если вы от него что-то скроете, он больше никогда не поверит вам.
Стрелец
Стрельцы ценят независимость и любят приключения, поэтому всегда находятся в движении. Им хочется, чтобы их вторая половинка принимала активное участие в этих приключениях.
Козерог
Козерог не станет терпеть отношения с безответственным партнером. Ему нужен тот, кто может составить ему компанию в развлечениях. Антисоциальные люди автоматически выпадают из этого списка.
Водолей
Водолеям нравится чувствовать себя социально полезными. Поэтому если вы хотите сохранить эти отношения, то должны обладать таким же мировоззрением, как и она.
Рыбы
Чувствительным Рыбам не подойдет партнер, который не воспринимает их чувства всерьез или заставляет их делать что-то против воли.
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