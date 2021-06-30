Овну нравится, когда его воспринимают как ценный приз.

Астрологи рассказали, как найти путь к сердцу любого мужчины согласно его знаку Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Овну нравится, когда его воспринимают как ценный приз. Кроме того, он ожидает, что вы будете воздавать ему должное и восхищаться им, находясь в компании других людей.

Тельцам нравится спокойствие и вкусная еда. А если вдобавок к этому вы еще будете регулярно проявлять по отношению к нему нежность - он весь в ваших руках.

Близнецы

Близнецы любят играть в догонялки. Их не столько интересует даже секс, как сам процесс завоевания. Воспользуйтесь этим.

Рак

Раки - самые требовательными мужчины во всем зодиакальном ряду. Они жаждут физического контакта, любви и эмоциональных гарантий. Вы должны постоянно демонстрировать и доказывать ему свою любовь.

Лев

Львы тают от искренних комплиментов. Не перестарайтесь - фальшь они чувствуют за версту. Хвалите его удивительные способности, позволяющие ему зарабатывать большие деньги.

Дева

Девы помешаны на контроле. Чем меньше вы будете с ними спорить - тем податливее они станут.

Весы

Весы любят проявлять инициативу и очень быстро теряют свой интерес к человеку, которого не могут контролировать или для которого им не нужно слишком усердно стараться.

Скорпион

Скорпионами движет ревность. Им нужна девушка, которую хотят другие мужчины. Разожгите в нем страсть и ревность - и он уже не сможет вас забыть.

Стрелец

Эти чувственные создания любят еду и напитки, парфюмы и все, что хорошо пахнет. Но они терпеть не могут ревность и попытки их контролировать. А еще им нравится выглядеть неприступными.

Козерог

Комфортнее всего Козерогу тогда, когда он убежден, что у него есть вся необходимая от вас поддержка и ваша безответная любовь. Одно лишь ваше присутствие в нужное время и в нужном месте уже будет повышать вашу ценность для этого мужчины.

Водолей

Лучший сценарий для Водолея это посиделки за продолжительной беседой с тем, кого они любят. Ему нравится говорить о себе и своих долгосрочных целях, поэтому убедитесь, что разделяете его энтузиазм относительно планов на будущее.

Рыбы

Рыбы готовы поделиться с вами всем, даже деньгами, потому что верят, что иметь общий банковский счет это очень сексуально. Однако в эмоциональном плане Рыбы являются очень неуверенным в себе знаком. Вам нужно постоянно убеждать их в том, что они стоят у вас на первом месте.

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Автор: Иван Бойко