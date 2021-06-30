Астрологи рассказали, как найти путь к сердцу любого мужчины согласно его знаку Зодиака.
Об этом пишет "Клубер".
Овен
Овну нравится, когда его воспринимают как ценный приз. Кроме того, он ожидает, что вы будете воздавать ему должное и восхищаться им, находясь в компании других людей.
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Тельцам нравится спокойствие и вкусная еда. А если вдобавок к этому вы еще будете регулярно проявлять по отношению к нему нежность - он весь в ваших руках.
Близнецы
Близнецы любят играть в догонялки. Их не столько интересует даже секс, как сам процесс завоевания. Воспользуйтесь этим.
Рак
Раки - самые требовательными мужчины во всем зодиакальном ряду. Они жаждут физического контакта, любви и эмоциональных гарантий. Вы должны постоянно демонстрировать и доказывать ему свою любовь.
Лев
Львы тают от искренних комплиментов. Не перестарайтесь - фальшь они чувствуют за версту. Хвалите его удивительные способности, позволяющие ему зарабатывать большие деньги.
Дева
Девы помешаны на контроле. Чем меньше вы будете с ними спорить - тем податливее они станут.
Весы
Весы любят проявлять инициативу и очень быстро теряют свой интерес к человеку, которого не могут контролировать или для которого им не нужно слишком усердно стараться.
Скорпион
Скорпионами движет ревность. Им нужна девушка, которую хотят другие мужчины. Разожгите в нем страсть и ревность - и он уже не сможет вас забыть.
Стрелец
Эти чувственные создания любят еду и напитки, парфюмы и все, что хорошо пахнет. Но они терпеть не могут ревность и попытки их контролировать. А еще им нравится выглядеть неприступными.
Козерог
Комфортнее всего Козерогу тогда, когда он убежден, что у него есть вся необходимая от вас поддержка и ваша безответная любовь. Одно лишь ваше присутствие в нужное время и в нужном месте уже будет повышать вашу ценность для этого мужчины.
Водолей
Лучший сценарий для Водолея это посиделки за продолжительной беседой с тем, кого они любят. Ему нравится говорить о себе и своих долгосрочных целях, поэтому убедитесь, что разделяете его энтузиазм относительно планов на будущее.
Рыбы
Рыбы готовы поделиться с вами всем, даже деньгами, потому что верят, что иметь общий банковский счет это очень сексуально. Однако в эмоциональном плане Рыбы являются очень неуверенным в себе знаком. Вам нужно постоянно убеждать их в том, что они стоят у вас на первом месте.
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