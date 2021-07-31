Стрельцы выскажут все, что о вас думают, а Козероги закрываются в себе.

Овен

Во время семейной ссоры будьте готовы к потокам гнева и ярости. Вполне возможно, что в вашу сторону будут лететь тяжелые предметы и требования объясниться. Не переживайте - Овен не относится к вам плохо, таким образом он “выпускает пар”. Если вы научитесь уворачиваться от ножей и не воспринимать происходящее близко к сердцу - проблема решится быстро.

Телец

Мечта Тельца - ничего не обсуждать и верить, что все решится “как-нибудь само”. Если представитель знака начал озвучивать свои претензии - его терпение на исходе. Небольшой конфликт можно уладить, если проявить заботу. Серьезные неурядицы, конечно, нужно обсудить, но деликатно.

Близнецы

Малейший конфликт побуждает Близнецов к побегу. Они не хотят нести ответственность, зато нуждаются в смене обстановки - им просто нужно “переключиться” на что-то более приятное. Когда ветреный Близнец вернется, скорее всего, о конфликте уже помнить не будет.

Рак

Один из самых чувствительных знаков Зодиака, обращаться с чувствами которого нужно осторожно. Он переживает не только о себе, но и обо всех вокруг. Самый лучший способ избежать конфликта - решить проблему до того, как Рак осознает, что она есть. Проявлять свою любовь и заботу желательно не словами, а действиями.

Лев

Если вы обидели Льва или задели его собственное достоинство, будьте готовы к лавине холода в ваш адрес. Представитель огненной стихии будет вести себя формально и отстраненно, а помириться будет непросто. Во время семейных неурядиц, обсуждая проблему, избегайте оскорблений и держите себя в руках, иначе Лев просто вычеркнет вас из жизни.

Дева

Проблема многих Дев в низкой самооценке. Поэтому даже случайно брошенное слово может стать причиной конфликта. Общение с Девой - это ходьба по минному полю. Старайтесь подбирать слова - Деву сначала нужно убедить в том, что вы не желаете ей зла, а уж потом приступать к обсуждению.

Весы

Легкие и мечтательные Весы обижаются не долго, легко прощая за коробку конфет и букет цветов. Устройте им романтический вечер, купите подарок и окружите любовью - от семейной ссоры не останется и следа.

Скорпион

Состояние конфликта - норма для Скорпиона. Он сам может спровоцировать ситуацию, не понимая этого. Дело в том, что в состоянии аффекта представители знака чувствуют себя наиболее комфортно.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака среди женщин, которые обычно остаются одинокимиПоэтому жить с ними сложно, а ссориться - бесполезно. Хотите уменьшить количество семейных разборок - придумайте активный совместный досуг.

Стрелец

Обиженный Стрелец - это резкий, прямолинейный и, порою, жестокий человек. Правда, он успокаивается так же быстро, как и “заводится”. Общаться со Стрельцами просто и приятно, если не вспоминать им ошибок прошлого - всё, что происходило “до” для представителей знака уже не важно. Залог семейного счастья - интересуйтесь жизнью Стрельцов и рассказывайте о своей.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, могут подолгу прокручивать в своей голове все ссоры и конфликты. Со стороны будет казаться, что Козерогу все равно. Постарайтесь решать проблему с точки зрения наблюдателя, а не участника - так у вас получится быть объективными.

Водолей

Водолей в конфликтной ситуации ведет себя по-разному: то отшучивается, то уходит от разговора, то требует объяснений. Причем, угадать манеру поведения нельзя - этот секрет известен только Водолею. Подождите, пока ваш человек настроится на серьезный лад и спокойно обсудите проблему, как друзья.

Рыбы

Эти представители знака невероятно чувствительны и ранимы, но умеют решать проблемы сами - просто “уходят в себя”. Рыб обидеть не сложно, но и помириться просто - покажите им, что вы их любите на действиях, а не на словах.

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Автор: Кристина Кащавцева