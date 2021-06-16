Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, мужчины которых могут превратить жизнь женщин в кошмар.

Рак

Эти люди достаточно эмоциональны, и часто не могут с этим справиться. Если он не до конца уверен в своих чувствах к вам, то может устроить настоящую пытку. Поэтому ноги в руки и бегите от них.

Козерог

Козероги не готовы меняться ради кого-то. И если ваше мнение не сходится с его, то лучше вам сразу бежать. Иначе будет очень много проблем, которые создаст вам этот мужчина.

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Телец

Мужчины этого знака Зодиака также не умеют принимать чужую точку зрения. Более того, их может вывести из себя ваша непокорность. Тогда он устроит настоящий бунт на корабле. В общем, астрологи не рекомендуют связываться с Тельцами, если вы не покладистая кошечка.

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Автор: Диана Могилевич