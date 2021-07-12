5 знаков Зодиака не умеют отпускать прошлое.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым сложно смириться с расставанием с любимым человеком.

Рак

Чаще всего Раки воспринимают разрыв с любимыми, как личную обиду. Это очень подрывает их самооценку.

Телец

Тельцы после расставания еще долго будут думать о своем бывшем, ведь он для них автоматически стал врагом номер 1.

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Скорпион

Обида Скорпионов может достигнуть того уровня, когда они начнут мстить. И лучше вам не испытывать это на себе, так как эти люди способны просто уничтожить.

Рыбы

Расставание с любимым может вогнать Рыб в депрессию. Но мстить они не будут, а скорее пожертвуют собой ради примирения.

Дева

Девы всячески будут демонстрировать свое безразличие к бывшему партнеру, хотя, на самом деле, в глубине души они будут помнить его. Их чувства быстро не проходят.

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Автор: Диана Могилевич