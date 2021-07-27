Астрологи назвали три знака Зодиака, которые таки излучают счастье. Это именно тот случай, когда фортуна всегда на их стороне.
Близнецы
Первое место занимают Близнецы и все благодаря их любви к жизни. Они очень общительные, оптимистичные и всегда с хорошим настроением. Кроме того, у них практически не бывает комплексов, что и привлекает окружающих в них.
Лев
Львам приносит удовольствие управление людьми. И им это удается на все сто, так как люди сами к ним тянутся за счет их благородства и уверенности в себе. Более того все дела им удаются с легкостью. Восхищенные взгляды и лесть делают Львов одними из самых счастливых людей в мире.
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Водолей
У этих людей всегда много друзей, так как они умеют поддержать, развеселить, а также они искренне радуются за своих близких и родных. Кроме того, Водолеи очень контактные, поэтому никогда не остаются в одиночестве.
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