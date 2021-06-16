УНИАН выбрал топ-5 артистов, выступления которых стоит посетить в этом году.

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который состоится с 5 по 11 июля, в этом году пройдет в обновленном формате. Знаменитые западные хедлайнеры, к сожалению, в этом году к нам не приедут зато интересных музыкальных имен из Украины и ближнего зарубежья масса. УНИАН выбрал топ-5 артистов, выступления которых стоит посетить в этом году.

Бумбокс

Кто в студенческие времена не отрывался под "Вахтерам" и "Хоттабыча"? Но несмотря на то, что группа известна и всеми любима уже многие годы, она не ставит на паузу свое творчество и не перестает выпускать новые хиты, один из которых, записанный совместно с Сашей Чемеровым, вышел совсем недавно.

ЛСП

Осенью 2021 года ЛСП выпустила сразу два альбома, поэтому Atlas Weekend 2021 — отличная возможность послушать их вживую. Ну, и конечно, оторваться под их хит "Монетка", собравший 21 миллион просмотров на YouTube.

Brainstorm

Горячо любимая в Украине латвийская группа снова посетит Киев. Их песни воодушевляют своей элегантностью, продюсерской тщательностью и доброжелательностью. Отличная возможность отвлечься от не всегда радужной реальности и погрузиться в спокойный и размеренный мир творчества музыкантов.

KALUSH

Украинская рэп-группа, основанная 2019 года. Их видео на совместную с alyona alyona песню «Гори» всего за 12 дней с момента выпуска набрало 1,2 миллиона просмотров на YouTube.

"Океан Эльзы"

Ну, тут без комментариев. Какая еще украинская группа с такой частотой регулярностью собирает стадионы? Легендарный украинский певец, музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук имеет большую армию поклонников, которым готов представить как старые, проверенные временем хиты, так и новые песни, записанные с топовыми именами современности (и снова alyona alyona, которая на фестивале, к слову, тоже будет присутствовать).

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Автор: Ольга Броскова