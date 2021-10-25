Время, потраченное на транспортировку больного в медицинское учреждение, имеет ключевое значение. Однако качество дорог во многих регионах нашей страны не всегда способствует оперативности медиков. Предприятие "Автоспецпром" предлагает максимально эффективное решение проблемы. Лидер украинского рынка медицинского транспорта представляет автомобиль для скорой помощи А1 на базе Peugeot Partner. Оптимальная адаптация модели к особенностям украинского рельефа и дорожно-транспортной инфраструктуры специалистами Peugeot и "Автоспецпром" продолжалась в течение трех месяцев. Салон автомобиля укомплектован всем необходимым профессиональным оборудованием. Это позволяет осуществлять основной медицинский уход за пациентом в соответствии со всеми требованиями и стандартами. Все оборудование в машине расположено таким образом, чтобы обеспечить медицинским работникам быстрый и комфортный доступ к нему. Кроме того, новая мобильная "скорая" имеет параметры, которые способствуют существенному сокращению времени прибытия к пациентам или транспортировке больных в медицинские учреждения.

Характеристики амбулатории типа А1 на базе Peugeot Partner:

дизельный двигатель 1560 см кубических мощностью 92 лошадиные силы, позволяющий экономить топливо и развивать скорость до 161 км в час;

переднеприводная модификация для равнинного и сложного рельефа, значительно усиливающая проходимость автомобиля (возможен и полный привод);

независимая передняя подвеска типа "МакФерсон" со стабилизаторами поперечной устойчивости; задняя независимая подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости и раздельной конструкцией пружин и амортизаторов. Это придает автомобилю устойчивости и маневренности, "гасит" толчки при резких изменениях движения;

вместимость салона (3 места + 1 пациент) при сравнительно небольших габаритах;

класс выбросов EURО-5 - стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.

"Этот автомобиль предназначен как для доставки медиков к пациентам, так и для перевозки больных, – рассказал заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин. Он подчеркнул: "Для этого транспортное средство оборудовано всем необходимым. Совершенствование моделей автомобиля не прекращалось вплоть до последних дней запуска в производство. Мы постарались учесть все факторы. В результате у нас получилось при небольших габаритах сделать салон транспортного средства максимально вместительным. Кроме того, с учетом интересов как медиков, так и пациентов мы нашли оптимальный на данный момент баланс "качество-стоимость" для линейки автомобилей спецназначения для сельской местности. Считаю, что мы предлагаем максимально адаптированные к потребностям ОТГ и сельских амбулаторий модели. Особенно, если речь идет о регионах со сложным горным рельефом. Новые автомобили предлагаются в двух модификациях: полный привод и передний привод".

Оборудование нового автомобиля для украинских медиков:

носилки на колесах, раскладное кресло, простыня для переноски больных;

портативный кислород – важный фактор в условиях пандемии COVID;

дефибриллятор автоматический с устройством для записи показателей пациента;

установка для вливания;

сумка-укладка для неотложной помощи.

В ООО "Автоспецпром" надеются, что новая разработка станет надежным помощником и партнером украинских медиков в их борьбе за жизнь украинцев. К тому же автомобили "Автоспецпром" планируют презентовать и на европейском рынке. По словам директора ООО "Пежо Ситроен Украина" концерна Stellantis Руслана Акимова, "высокое качество работы, ответственность и профессионализм команды "Автоспецпрома" были отмечены на глобальном уровне. После успешной проверки на соответствие мировым стандартам, проведенной независимым международным аудитором Bureau Veritas, концерн PSA Groupe (Stellantis NV) предоставил нашему историческому партнеру европейский сертификат качества высшего уровня. Он позволяет производить такие автомобили не только для потребностей Украины, но и для стран Европейского Союза ".

По словам Руслана Акимова, благодаря тесному сотрудничеству с "Автоспецпромом" в течение нескольких лет совместными усилиями компаний удалось реализовать ряд сложных и интересных проектов. Таких, в частности, как создание карет "скорой помощи" на базе Citroen Jumper и Peugeot Boxer. Тысячи этих автомобилей ежедневно обслуживают украинцев, нуждающихся в помощи, демонстрируя свою выносливость и надежность сотнями тысяч преодоленных километров, подчеркнул Руслан Акимов. По его мнению, этот проект стал еще одним шагом в укреплении отношений между компаниями.

Справка:

ООО "Автоспецпром" начало свою деятельность в 2012 году и сегодня является ведущим производителем автомобилей экстренной (скорой) помощи в стране и главным поставщиком медицинского автотранспорта для государственных и частных медицинских учреждений Украины. В конце ноября 2020 года компания получила сертификат соответствия от европейского автогиганта PSA Groupe (Stellantis NV). Таким образом, "Автоспецпром" стал первым украинским производителем "скорых"- обладателем документа такого уровня.

Автомобили "скорой помощи" производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroen, Peugeot, Mercedes и Toyota. Контроль качества продукции ведется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485 (Менеджмент качества для медицинских приборов).

В апреле и мае 2020 года PSA Groupe (Stellantis NV) и ООО "Автоспецпром" вместе реализовали кампанию по оказанию помощи Министерству здравоохранения Украины и региональным медицинским учреждениям в поддержании надлежащего технического состояния "скорых" брендов Peugeot и Citroen. Совместно компании отремонтировали 100 машин "скорой помощи".

Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) - французская автомобилестроительная компания и второй по величине производитель автомобилей в Европе. В 2021 году концерны Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) объединились в транснациональную корпорацию Stellantis NV. Группавключает 18 брендов: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2Move и LEASYS.

Автор: Григорий Бондарь