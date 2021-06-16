В Белом доме заявили, что репортеры все неправильно поняли.

Президент США Джозеф Байден утвердительно кивнул в ответ на вопрос журналиста, доверяет ли он российскому коллеге Владимиру Путину.

О такой реакции американского лидера в ответ на вопрос журналиста Элизы Перлмуттер сообщили сразу несколько источников.

"Репортер спросил "Доверяете ли вы Путину? Доверяете ли вы друг другу?". Президент Байден посмотрел прямо на репортера и утвердительно кивнул", - сообщила корреспондент PBS Ямиче Алсиндор в своем твиттере.

Информацию подтвердила журналист The Washnigton Post Эшли Паркер и издание Politico.

На сообщения, которые быстро распространилась в Сети, в Белом доме ответили опровержением.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция переговоровДиректор по коммуникациям Кейт Бедингфилд объяснила, что в условиях хаоса, когда все репортеры наперебой задавали множество вопросов, Байден кивал не в ответ на какой-либо конкретный вопрос, а в знак признательности работы представителей прессы.

Также она процитировала самого Байдена, который за несколько дней до встречи с Путиным сказал фразу "Доверяй, но проверяй".

Напомним, в Женеве началась встреча президента США Байдена и его российского коллеги Путина. Предварительно стороны будут обсуждать контроль над распространением вооружения, пандемию коронавируса, вопросы климата, ситуацию с правами человека в России и заключение Алексея Навального, вопрос Донбасса и Украины, ситуацию в Беларуси, Сирии и Ливии, а также трубопровод "Северный поток-2".

Как отмечает американская пресса, первоначально Байден в сопровождении госсекретаря Энтони Блинкена побеседует с Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже к переговорам присоединятся помощники. Со стороны Байдена это будут советник по национальной безопасности Джейк Салливан, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол США в России Джон Салливан и директор Совета национальной безопасности России Эрик Грин.

На переговоры было отведено предварительно 5 часов, но точный хронометраж объявлен не был. Кроме того, как уточнили в Белом доме, стороны смогут брать паузы в ходе переговоров, однако совместного обеда не будет.

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Автор: Андрей Софин