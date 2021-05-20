Случаются ситуации, когда деньги нужны срочно, в большой сумме. Одалживать у друзей и знакомых в период карантина, когда у всех доход нестабилен, не хочется. Поэтому многие предпочитают обращаться за помощью в кредитующие институты, среди которых:

микрокредитующие организации (МФО);

банковские учреждения;

залоговые кредиторы.

Получение ссуды в каждой из этих структур имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье мы рассмотрим основные различия между залоговым и беззалоговым займом и подскажем, куда лучше обратиться, чтобы получить деньги быстро, на выгодных условия и без нервотрепки.

Отличия беззалогового займа и залоговой ссуды

Вы еще решаете, какой займ выбрать: беззалоговую ссуду или кредит под залог недвижимости в Киеве или Украине?

Беззалоговый займ выдается под больший процент, независимо от того, в банке он будет взят или в небанковской кредитной организации. Залоговое кредитование отличается более умеренными процентными ставками. Кредит можно получить под 1,5% в месяц. К тому же, при получении займа без предоставления залога сумма выданных денег будет зависеть от размера дохода. Размер кредита под залог недвижимости в Киеве будет зависеть от оценочной стоимости закладываемого имущества.

Для получения крупной банковской ссуды под приемлемый процент может пройти длительное время и потребуется сбор большого количества документов, в т.ч. справки о доходах. Без залога физическое лицо в банке может получить только потребительский кредит со ставкой около 40 % годовых. К тому же, нужно учитывать, что первоначальный кредитный лимит, по беззалоговым займам, будет небольшим - пару тысяч гривен - и только со временем может вырасти до 100 тыс. грн. и более.

Займ в МФО выдается без рассмотрения кредитной истории и без справки о доходах. Однако в большинстве случаев первоначальній лимит составляет несколько тысяч гривен и под очень большой процент (за год получается около 300 %). К тому же, обычно микрокредитование проводится на короткий срок.

Если нужна крупная сумма денег срочно, отсутствует возможность подтвердить доход либо кредитная история несовершенна, сразу же стоит обратить внимание на залоговое кредитование. Процентные ставки в этом случае приближены к банковским либо более выгодные, времени на оформление уходит значительно меньше, а условия получения ссуды упрощены.

Кредитование под залог

Популярность компаний, кредитующих под залог имущества, растет, поскольку они:

Не повышают процентные ставки даже в период карантина.

Выдают крупные суммы на длительный период времени.

Не рассматривают кредитную историю и выдают ссуды под залог имущества без необходимости предоставления справок о доходах.

Залоговое кредитование осуществляется под достаточно низкий процент.

В компании “Банкнота”, предлагающей услуги по залоговому кредитованию, деньги можно получить на период от 3 месяцев до 60 месяцев. Кредит под залог недвижимости в Киеве предоставляется по ставке - 18 % годовых (1,5% в месяц). Сумму при этом могут выдать до 85 % оценочной стоимости заложенного имущества - до 30 млн.грн. Никакие комиссии или дополнительные платежи за обслуживание не платятся, все расходы по переоформлению берет на себя компания.

Оформление запроса на кредитование в “Банкноте” простое: нужно позвонить по номеру на сайте или заполнить форму обратной связи. Ответ по заявке на ссуду в компании дается в считанные минуты.

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Автор: Иван Бойко