На отечественном рынке залогового кредитования работает 287 учреждений, которые предлагают украинцам свои услуги. Среди всего этого многообразия ярко выделяется сеть ломбардов "БЛАГО".

И делает это не только своей вывеской, а портфелем услуг, 22-м летним опытом на рынке и многомиллионной армией клиентов. За годы своего существования компания открыла 328 отделений в 111 городах. Клиентами компании стали более 3,3 млн украинцев.

В чем же секрет одного из самых успешных финансовых учреждений Украины? В компании выделяют четыре основных вектора работы: экспертиза, доступность, лояльность и удобная система погашения кредита.

Первым пунктом в компании выделяют экспертизу, ведь именно от нее во многих случаях зависит оценка залога.

"Чрезвычайно важным этапом оформления займа под залог является экспертная оценка имущества. Наши специалисты постоянно повышают свой профессиональный уровень для того, чтобы качественно оценить ваше имущество", - говорится в сообщении финансистов.

Не менее важным направлением работы в "БЛАГО" называют доступность.

"Очень важно, чтобы клиенты всегда могли быстро найти отделение, которое расположено в удобном месте, рядом с их домом или работой. Сейчас в Украине функционирует 328 отделений в 111 городах и мы постоянно расширяем сеть для наших клиентов", – отмечают в "БЛАГО".

Большое внимание в сети ломбардов уделяют и программе лояльности.

"Наши клиенты для нас - самое главное. Именно поэтому мы проводили программу лояльности "Десерт", которая предусматривает бонусы за каждое погашение кредита, улучшение условий кредитования, дополнительные бонусы при активных акционных программах и погашения процентов по кредиту бонусами", - подчеркивают представители финучреждения.

И последним пунктом, но не последним по значимости, является удобная система погашения кредита.

"Клиентоориентированность – один из основных принципов работы нашей сети ломбардов – говорится в сообщении. – Для максимального комфорта клиентов мы предусмотрели три метода расчета: онлайн на нашем сайте, в ближайшем отделении в любом отделении любого банка по реквизитам".

Именно благодаря неукоснительному следованию этим принципам сеть ломбардов "БЛАГО" и была признана "Компанией Года 2020".

Организаторы премии отмечают, что победа в данном конкурсе свидетельствует о высоком уровне услуг и безоговорочном первенстве компании на рынке.

"Эта награда подтверждает, что сеть ломбардов "БЛАГО" является надежным партнером, престижным работодателем и предлагает самые качественные услуги. Присваивая этой компании награду мы анализировали ее надежность и инвестиционную привлекательность предприятия", - сообщили организаторы премии.

Автор: Григорий Бондарь