Впервые за 130 лет BORJOMI представляет инновационный продукт FLAVORED – без сахара и калорий. С нотами ягод, трав и фруктов

Мы привыкли играть со временем наперегонки, углубляться в городские дебри и скролить истории из жизни. Мы давно ориентируемся на местности благодаря Google-maps, следим за сменой климата на Gismeteo и наслаждаемся рассветами в ленте Instagram. Нас не покидает чувство тревоги, а повседневная жизнь напоминает День Сурка. Кажется, пришло время вспомнить про собственные истоки и попробовать яркий и незабываемый, как дикая природа, BORJOMI FLAVORED.

BORJOMI FLAVORED – это новинка от бренда со 130-летней историей. Это вода, которая насыщает нашу жизнь силой вулканических минералов, умноженная на природные экстракты. Это любимый BORJOMI с нотами ягод, трав и фруктов. Это твоя связь с дикой природой, в любой момент драйвово врывающаяся в ежедневную рутину. Это вода, которая пробуждает по утрам, насыщает во время ланча с друзьями, наполняет на пикнике. BORJOMI FLAVORED – это сила дикой природы, которая заряжает в ритме города.

“130 лет бренд BORJOMI внедряет инновации, тестит смелые дизайны, поддерживает крутые ивенты. Мы следуем трендам и создаем их, с азартом экспериментируем и не останавливаемся ни на секунду. Мы меняемся внешне, а отныне – и внутренне. Встречайте, серию FLAVORED! Впервые за 130 лет BORJOMI презентует воду с нотами ягод, трав и фруктов, которая содержит дикую природу.

BORJOMI FLAVORED хочется пить с закрытыми глазами, чтобы почувствовать дыхание природы, которого так не хватает в современном мире свайпов, стрессов и скайпов. Никакого сахара и калорий. Только натуральные экстракты в сочетании с BORJOMI – портал во вселенную дикой настоящей природы”, – рассказывает директор по маркетингу IDS Borjomi Ukraine Анатолий Гордеев.

Вдохни аромат. Сделай глоток. Попробуй BORJOMI FLAVORED, чтобы ощутить силу дикой природы где угодно – дома, посреди каменных джунглей большого города, в парке, в офисе, на Луне.

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Автор: УНИАН