Астролог Влад Росс рассказал, что летом Украину вряд ли накроет новая волна коронавируса. Если новый штамм и начнет буйствовать у нас, то случится это не раньше, чем через пару месяцев. Так что раньше второй половины августа-сентября у нас ничего не начнется.
"Тем не менее небольшая волна эпидемии коронавируса у нас будет осенью 2021-го, причем вне зависимости от Дельты. А вот к середине 2022 года мы наконец сможем снять маски", - сказал Влад Росс.
По его прогнозам, о коронавирусе со временем забудут, как в 1920 году забыли об испанке, которая два года бушевала, а потом ее не стало, потому что выработался коллективный иммунитет.
"Я думаю, что к лету следующего года и у нас большинство переболеет ковидом. Но пока коллективный иммунитет не будет приобретен, проблема не решится. Сейчас переболели около 40-50% украинцев", - добавил астролог.
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