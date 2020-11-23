Уже в третий раз в Украине прошла церемония награждения «ЭКОтрансформация». Заслуженные награды получили те, кто в течение года внедрял лучшие технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду, делал города и посёлки более экологичными и безопасными.
Организаторы — EcobusinessGroup, акцентируют, что вызовы нашего времени требуют системных изменений на уровне всех государств. Нарушение экобаланса грозит всем нам, поэтому крайне важно не тратить время на перекладывание ответственности и дискуссии, а совместить усилия для снижения промышленного загрязнения окружающей среды, экологизации общества, энергоэффективности, спасения питьевой воды, улучшения состояния атмосферного воздуха и др.
«Мы, как организаторы проекта «ЭКОтрансформация в Украине», уже третий год подряд мотивируем и призываем лидеров общества, бизнеса, власти, науки объединять усилия, делиться опытом и мультиплицировать его! Потому что пока кто-то жалуется на проблемы и бездействие, они — действуют! Они — это стейкхолдеры зелёных изменений!
Мы вдохновляем к системному и сбалансированному подходу, побуждаем к реструктуризации экономики и перестройке общества», — отмечает основатель и координатор проекта, СЕО EcobusinessGroup Людмила Цыганок.
В этом году проект будет завершён телевизионным форматом — марафоном «Экотрансформация: зелёная волна перемен», который будет транслироваться в середине декабря на 33 канале. Масштабный форум диджитализируется в связи с карантинными ограничениями.
Награды«Экотрансформации» в 2020 году получили:
• Депутаты комитета экологической политики и природопользования ВРУ
• стейкхолдеры Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
• Команда Офиса Вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
• Госэнергоэффективности
• Проект «Наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) для Украины», который выполняется Немецким сообществом международного сотрудничества GIZ по поручению Правительства Германии
• Укргазбанк
Сертификаты были вручены:
• Гелетухе Георгию (Биоэнергетическая ассоциация),
• Конеченкову Андрею (Ветроэнергетическая ассоциация),
• Семенишину Артему (Ассоциация солнечной энергетики).
Были награждены:
• Шмидт Галина «Винкрафт Украины»
• KNESS Group
• «ClearEnergy»
• Kernel
• МХП (Мироновский хлебопродукт)
• ДТЭК сети
• ДТЭК Нефтегаз
• ЗАО «Кривой Рог Цемент»
• ОАО «Запорожсталь»
• ПАО «Донбассэнерго»
• ЗАО «Укрграфит»
• АО «Фармак»
• «Укрэнерго»
• «Обуховгорвторресурсы»
• Проект PepsiCo
• КП «Киевводоканал»
• Команда МКП «Николаевводоканал»
• «ЭКОТОН» совместно с командой «Черноморскводоканал»
• Мерг. Черткова, Тернопольская обл.
Многосторонность экологических вызовов демонстрируют успешные кейсы каждого победителя!
• Издательство «Ранок»
• «Re-leaf»
• «ТеslaAgro»
• «Центр ресурсоэффективного и чистого производства»
• «ЦЕРН»
• «ЦЕНТР Лтд»
• «ЕКОбезпека»
• ООО «НПП« ЭКОНИС-ЦЕНТР »
• «LoraShen»
• Ukrainian Fashion Week
• ООО «ДеЛаМарк»
• Победитель конкурса Эколог года (проходит в рамках всеукраинской экологической олимпиады)
• Харьковский энергетический кластер
• ПрАТ «Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения» (ПрАТ «Украналит»)
• Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами
• «ОПЕ органик»
• Комитет экомониторинга ПАЕУ и Институт Космических Исследований
• «Зелений птах»
• Посольство Чешской Республики в Украине
• Центр «Розвиток КСВ»
• Марина Шимкус— эксперт по вопросам ОВД и СЕО
• Let'sDoIt GREEN Ukraine
Как отмечают и организаторы, и участники проекта, - экотрансформацию не остановить, она обязательно должна быть всесторонней, системной, постоянной.
Организаторы проекта - «ECOBUSINESS Group» благодарны за содействие в организации форума Проекту «Наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) для Украины», который выполняется GIZ по поручению Правительства Германии и команде «Укргазбанка».
Место проведения съёмок: коворкинг-центр THE SPACE.
Пресс-служба EcobusinessGroup
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