Уже в третий раз в Украине прошла церемония награждения «ЭКОтрансформация». Заслуженные награды получили те, кто в течение года внедрял лучшие технологии для снижения негативного воздействия на окружающую среду, делал города и посёлки более экологичными и безопасными.

Организаторы — EcobusinessGroup, акцентируют, что вызовы нашего времени требуют системных изменений на уровне всех государств. Нарушение экобаланса грозит всем нам, поэтому крайне важно не тратить время на перекладывание ответственности и дискуссии, а совместить усилия для снижения промышленного загрязнения окружающей среды, экологизации общества, энергоэффективности, спасения питьевой воды, улучшения состояния атмосферного воздуха и др.

«Мы, как организаторы проекта «ЭКОтрансформация в Украине», уже третий год подряд мотивируем и призываем лидеров общества, бизнеса, власти, науки объединять усилия, делиться опытом и мультиплицировать его! Потому что пока кто-то жалуется на проблемы и бездействие, они — действуют! Они — это стейкхолдеры зелёных изменений!

Мы вдохновляем к системному и сбалансированному подходу, побуждаем к реструктуризации экономики и перестройке общества», — отмечает основатель и координатор проекта, СЕО EcobusinessGroup Людмила Цыганок.

В этом году проект будет завершён телевизионным форматом — марафоном «Экотрансформация: зелёная волна перемен», который будет транслироваться в середине декабря на 33 канале. Масштабный форум диджитализируется в связи с карантинными ограничениями.

Награды«Экотрансформации» в 2020 году получили:

• Депутаты комитета экологической политики и природопользования ВРУ

• стейкхолдеры Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

• Команда Офиса Вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

• Госэнергоэффективности

• Проект «Наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) для Украины», который выполняется Немецким сообществом международного сотрудничества GIZ по поручению Правительства Германии

• Укргазбанк

Сертификаты были вручены:

• Гелетухе Георгию (Биоэнергетическая ассоциация),

• Конеченкову Андрею (Ветроэнергетическая ассоциация),

• Семенишину Артему (Ассоциация солнечной энергетики).

Были награждены:

• Шмидт Галина «Винкрафт Украины»

• KNESS Group

• «ClearEnergy»

• Kernel

• МХП (Мироновский хлебопродукт)

• ДТЭК сети

• ДТЭК Нефтегаз

• ЗАО «Кривой Рог Цемент»

• ОАО «Запорожсталь»

• ПАО «Донбассэнерго»

• ЗАО «Укрграфит»

• АО «Фармак»

• «Укрэнерго»

• «Обуховгорвторресурсы»

• Проект PepsiCo

• КП «Киевводоканал»

• Команда МКП «Николаевводоканал»

• «ЭКОТОН» совместно с командой «Черноморскводоканал»

• Мерг. Черткова, Тернопольская обл.

Многосторонность экологических вызовов демонстрируют успешные кейсы каждого победителя!

• Издательство «Ранок»

• «Re-leaf»

• «ТеslaAgro»

• «Центр ресурсоэффективного и чистого производства»

• «ЦЕРН»

• «ЦЕНТР Лтд»

• «ЕКОбезпека»

• ООО «НПП« ЭКОНИС-ЦЕНТР »

• «LoraShen»

• Ukrainian Fashion Week

• ООО «ДеЛаМарк»

• Победитель конкурса Эколог года (проходит в рамках всеукраинской экологической олимпиады)

• Харьковский энергетический кластер

• ПрАТ «Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения» (ПрАТ «Украналит»)

• Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами

• «ОПЕ органик»

• Комитет экомониторинга ПАЕУ и Институт Космических Исследований

• «Зелений птах»

• Посольство Чешской Республики в Украине

• Центр «Розвиток КСВ»

• Марина Шимкус— эксперт по вопросам ОВД и СЕО

• Let'sDoIt GREEN Ukraine

Как отмечают и организаторы, и участники проекта, - экотрансформацию не остановить, она обязательно должна быть всесторонней, системной, постоянной.

Организаторы проекта - «ECOBUSINESS Group» благодарны за содействие в организации форума Проекту «Наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) для Украины», который выполняется GIZ по поручению Правительства Германии и команде «Укргазбанка».

Место проведения съёмок: коворкинг-центр THE SPACE.

Пресс-служба EcobusinessGroup

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Автор: УНИАН