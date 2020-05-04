Чек-лист: как выбрать качественные двери входные

По статистике, злоумышленники чаще всего проникают в жилище через оконные и дверные проемы. Если окна можно оснастить противовзломной фурнитурой и решетками, то дверное полотно представляет собой одно из самых уязвимых мест. Чтобы входные двери в Киеве были непреодолимой преградой на пути грабителей, стоит выделить несколько минут и изучить эксплуатационные свойства понравившихся моделей. Чек-лист от менеджеров-консультантов «Центра дверей» сэкономит ваше время и поможет определиться с самым подходящим вариантом.

Не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять детали по каждому из этих пунктов. Это даст вам возможность оценить качество продукта и вложить деньги в долговечное защитное изделие.

Толщина листов – от 1,2 мм

Это ключевой параметр, который определяет прочность и стойкость главного препятствия, призванного нарушить планы воров. «Золотой стандарт» в этом контексте – от 1,2 до 2 миллиметров.

Толщина стальных листов менее 1,2 мм сегодня уже не может считаться достаточной для защиты жилых и коммерческих помещений. Это недорогие китайские версии, которые часто называют «жестянками» – их можно вскрыть при помощи нехитрых приспособлений, как жестяную банку.

Кроме того, лучше отдавать предпочтение холоднокатаному, а не горячекатаному сырью. Последнее сильнее подвержено коррозии и хуже выдерживает температурные скачки. А вот дверь входная с коробкой и створкой из холоднокатаной стали – надежный и безопасный вариант.

Усиливающие ребра

Стальные переборки нужны для усиления и повышения степени взломостойкости. Они могут размещаться поперечно, продольно и комбинированно. В идеале в изделии совмещаются горизонтальные и вертикальные переборки. Это гарантия того, что двери входные не смогут отогнуть или продавить.

Петли и ригели

Чтобы гарантировать себе и домочадцам максимальную защищенность, обратите внимание на дополнительные элементы:

стандартная модель должна монтироваться как минимум на три петли;

для уличной версии (частный дом или коттедж) нужно выбирать усиленные петли;

количество петель зависит от габаритов и веса дверцы (чем выше эти показатели – тем больше должно быть петель).

Если не учесть этот момент, воры смогут срезать и вскрыть замки, проникнув таким образом в помещение. Защитить от такого сценария развития событий могут пассивные противосъемные ригели. Специальные штыри не допустят снятия полотна с проема.

Утеплительный слой

Решив купить двери входные, не забывайте о грамотном утеплении. Металл быстро охлаждается, без дополнительного утепления проем станет местом теплопотерь. В роли изолирующего материала, как правило, используется пенополистирол или минеральная вата. Утепленным должно быть не только полотно, но и коробка – это обеспечит эталонное теплосбережение.

Если вы ищете проверенный товар с эталонными защитными характеристиками, обращайтесь к менеджерам магазина «Центр дверей». У каждого покупателя свои требования к продукции, но несмотря на предпочтения по дизайну и отделке, главнейшим стандартом остается одно – высокий уровень безопасности. В интернет-магазине вам подберут именно такой вариант.