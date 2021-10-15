Если вы станете искать в интернете языковые курсы, то с большой вероятностью обнаружите не только обычные занятия, но и курсы по специальному деловому английскому. Если вам недостаточно понятно, в чем заключается особенность делового языка, подробное объяснение найдете в нашей новой статье.

Главная особенность делового английского

В деловой и повседневной сфере американцы и англичане привыкли использовать совершенно разные языки. Впрочем, подобное отличие характерно и русскому языку: в деловой среде до сих пор используется масса канцеляризмов и стандартных фраз, подчеркивающих серьезность встречи и переговоров. Так вот: если вы хотите погрузиться в деловую сферу, вам необходимо учить соответствующий язык.

Как нам объяснили преподаватели школы бизнес-английского языка Yappi, главные отличия делового английского заключаются в трех аспектах:

Лексика . Чтобы общаться с коллегами из других компаний и обсуждать тонкости своего бизнеса, вам необходимо владеть специальным набором лексики. Например, если вы управляете отельным бизнесом, то на английском вам придется говорить и о туристическом законодательстве, и о налоговых сборах, и о подготовке персонала. На курсах по разговорному английскому такая лексика обычно не изучается. Грамматика . В официальном общении на английском обычно используются непрямые обращения, а также пассивные формы. Также деловому языку больше характерны сложные конструкции предложений. Переизбыток идиом . Если вы уже учили английский, то успели познакомиться с огромным количеством идиом. Но поверьте – это была лишь малая часть. Официальный язык также насыщен обилием выражений, которые невозможно перевести буквально. И от понимания которых может зависеть исход деловых переговоров.

Если вы хотите лично оценить отличия делового английского, поищите в интернете новостные статьи на бизнес-тематику или специальные ресурсы для изучения английского. Также вы можете пройти тест, чтобы оценить свой уровень знаний в английском для бизнеса. Даже если вы владеете хорошим разговорным языком, ваши знания в деловой сфере могут оказаться не столь удовлетворительными.

Что еще учат на профильных бизнес-курсах

Особое внимание на занятиях уделяется изучению деловой переписки и правил этикета. Необходимо понимать, что в разных странах используются разные правила составления писем, а также обращения к адресату. Все эти тонкости вы сможете изучить на бизнес-курсах.

Отдельно преподаватель научит вас отличать британское произношение от американского, чтобы затем использовать в деловом общении именно американское. В бизнес-кругах использование британского произношения уже давно стало показателем плохого владения языком.

Автор: Григорий Бондарь