Черная пятница – день охоты за выгодными скидками и предложениями. Опытные покупатели стараются отказаться от новых приобретений в ноябре, чтобы рационально распределить финансы и заказать всё, что нужно во время главной распродажи года. Но чтобы ожидания полностью оправдались, стоит изучить распространенные мифы и подробнее узнать о предстоящем празднике покупок.

Черная пятница - это очереди

Одновременно, правда и миф. Действительно, в этот день сложно быстро сделать покупку, ведь торговые центры заполнены покупателями, которые ищут большие скидки на черную пятницу. Но с учетом коронакризиса, затронувшего все сферы, лучше в этот день остаться дома, отдав предпочтение интернет магазинам. Онлайн покупки:

Удобны. Есть возможность спокойно выбрать, изучить отзывы, сравнить цены;

Безопасны. Не придется столкнуться с большим количеством в людей в закрытом помещении торговой точки;

Выгодны. Помимо экономии за счет акций и скидок, которые подарит Черная пятница в Киеве, покупателей ожидает приятный кешбэк за совершенные покупки.

Чтобы не пропустить самые выгодные предложения, стоит заранее подписаться на информационные рассылки крупных торговых сетей – это может помочь получить дополнительную скидку или в числе первых узнать о товарах дня, которые доступны на специальных условиях.

В Черную пятницу распродают неактуальные товары

На заре появления этого праздника в Украине, многие торговые точки именно так и поступали. Распродажа на черную пятницу была условной – цены снижались до минимума, но лишь, чтобы быстро распродать продукцию, которая давно занимает место на складских полках.

Но такой подход давно утратил свою актуальность – конкуренция растет, а потому магазины заинтересованы в активном привлечении клиентов, соревнуясь друг с другом за самые лояльные и выгодные предложения.

Перед большой распродажей завышают цены

Переход в онлайн позволил создать комфортные условия для покупателей, которым не придется часами ожидать под магазином, а также выдерживать бои за понравившийся товар – именно такой всегда была черная пятница в ноябре. А главное, отдавая предпочтение интернет площадкам, можно защитить себя от обмана:

Заранее составить список покупок;

Мониторить цены за неделю до предстоящего события;

Оперативно подобрать замену при отсутствии желаемой продукции в продаже, либо при наличии большой скидки на аналогичные изделия.

Согласно статистике, именно в ноябре совершается пятая часть всех покупок за год. Black friday 2020 начинается уже скоро, обещая стать самым «продаваемым» днем, ведь с учетом многочисленных ограничений, которые принес уходящий уход, хочется наполнить жизнь праздником и приятными событиями, порадовав себя долгожданными приобретениями: бытовая или компьютерная техника, смартфоны или другие всевозможные гаджеты. К тому же, черная пятница в Украине – отличный повод пополнить запасы новогодних подарков для родных и близких.

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Автор: УНИАН