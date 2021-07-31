Узнайте, кто будет “надувать щеки” бесконечно, а с кем можно договориться.

Рак

Почетное первое место занимает представитель водной стихии. Впечатлительные и ранимые, представители знака обижаются на каждую мелочь. Общаясь с ними, будьте осторожны - неверно сказанное слово может поднять бурю эмоций, а вымаливать прощения придется чуть ли не годами.

Скорпион

Обидчив до невозможности, помнит всё, что вы сделали за последние 5-10 лет. Но сидеть молча, плакать или переживать скорпионы не будут - они начнут мстить. Причем, расчетливо и хладнокровно, так что постарайтесь не обижать скорпиона.

Рыбы

Третье место в рейтинге обидчивости. Задеть за живое их несложно, но также легко можно исправить ситуацию - просто попросить прощения. Рыбы простят вас довольно быстро, зато себя жалеть будут без стеснения.

Читайте такжеКак пить с каждым из знаков Зодиака и их напитки по гороскопуВодолеи, Весы и Близнецы - ранимые и тонкие натуры. Расстроить их легко, только реагируют они все по-разному. Близнецы, скорее всего, громко хлопнут дверью и уйдут из дома. Весы всем своим видом будут показывать, как сильно вы их ранили. А вот Водолей вычеркнет вас из своей жизни - посчитает, что вы недостойны его реакции и времени.

Девы, Козероги и Тельцы не очень обидчивые люди. Вместо этого они просто перестают общаться. Телец напоследок может прочитать вам мораль, Дева - отомстить, а вот с Козерогом проще - помириться с ним можно, если аргументировать свою точку зрения.

Львов обидеть можно только одним способом - не признать их ума, красоты или таланта. Будьте уверены - Лев не расстроится. Он просто решит, что у вас низкий интеллект и перестанет обращать внимание. Хотите исправить ситуацию - похвалите Льва.

Овны и Стрельцы - самые простые из всех знаков и не обижаются по мелочам. Нюанс в том, что Стрелец в отместку будет убивать медленно - читать нотации и “выедать мозг ложечкой”. В таком случае лучше всего извиниться или прикинуться мертвым. Овны, наоборот, приступают к решительным действиям. И, если в порыве гнева, они нанесут вам травмы, совместимые с жизнью, считайте, что вы прощены.

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Автор: Кристина Кащавцева