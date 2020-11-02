Расширить географию бизнеса, в разы увеличить объемы продаж и привлечь новых клиентов – все это без особых затрат позволяют сделать агентские сети продаж. Об их главных преимуществах рассказывает эксперт по нетворкингу и построению агентских сетей из ОАЭ Сергей Старинчук.

Агентская сеть – это структурно выстроенная сеть сотрудников, которые продают товары и услуги, а также привлекают клиентов в интересах вашей компании. Они наиболее распространены:

в страховании

туризме

банковском секторе

торговле.

5 главных преимуществ агентской сети

Быстрый старт по выполнению планов продаж

У менеджера, задание которого – привлекать новых клиентов, есть два пути. Первый – лично заняться продажами: например,door-to-door или телефонными. В этом случае нужно самому созваниваться либо встречаться с людьми, чтобы налаживать воронку продаж. Этот менеджер потратит гораздо больше времени, чем тот, кто воспользуется вторым способом – начнет строить агентскую сеть.

Онбудет привлекать не клиентов, а агентов. Каждый из которых будет работать от его лица и привлекать клиентов для него. Конечно, чтобы найти 5, 10 или 20 агентов и построить полноценную агентскую сеть в страховании или в другой сфере – потребуется немало времени. Но когда агенты начнут приводить вам клиентов – ваши продажи в разы опередят продажи менеджера, который действует самостоятельно.

«Работая в банковском секторе, я сразу начал построение агентской сети и уже скоро обошел своих коллег. Ведь благодаря моим агентамчисло клиентов росло в геометрической прогрессии – своими силами один менеджер вряд ли сможет приблизиться ктакому результату», – рассказывает эксперт по нетворкингу и развитию агентских сетей Сергей Старинчук. Уже более 3-х лет он работает в банковской сфере в ОАЭ.

Внедрение во все необходимые структуры и слои населения

Вернемся к менеджеру, который занимается продажами самостоятельно. Как и у большинства людей, у него есть определенный круг общения. Он ходит в определенные места, определенным образом проводит досуг. Соответственно – он будет привлекать довольно однотипных клиентов. И напротив: занимаясь продажами через агентов, вы значительно увеличиваете ваш рынок сбыта. У каждого агента – свой круг общения и свои потенциальные клиенты, которые становятся вашими.

«У меня есть как региональная агентская сеть, так и международная: кто-то из агентов работает с казахами, кто-то с украинцами, кто-то с россиянами и так далее. Мне пришлось бы приложить огромные усилия, чтобы наработать такую клиентскую базу самостоятельно. Ждать, пока начнет работать «сарафанное радио» можно годами, а нам нужны более эффективные и быстрые результаты», – объясняет Сергей Старинчук.

Диверсификация потоков

Менеджер, который позаботился о построении агентской сети, будет продавать свои товары или услуги гораздо более широкой аудитории. Тем самым он обезопасит себя от кризиса.

Диверсифицированный портфель привлеченных клиентов позволит сохранить средний показатель продаж даже в период «пошатываний» в экономике. А концентрируясь на одном сегменте клиентов, продажник рискует сильно пострадать в кризис. Регулярное расширение агентской сети усиливает вашу стабильность.

Пассивный доходприминимальном участии

Смоделируем ситуацию. У вас есть 50 агентов, у каждого из которых – по 100 потенциальных клиентов. Имея всего 50 точек контакта, в сумме вы получите около 5 тысяч потенциальных клиентов. Эта система может работать практически без вашего участия и приносить вам немалый пассивный доход. Конечно, речь только о правильно построенных типах агентских сетей.

Больше всего усилий нужно приложить для организации работы агентской сети. Вот некоторые правила:

проанализируйте свой продукт

определите задачи

подумайте, кто может стать вашим потенциальным агентом

привлекайте знакомых, знакомых знакомых и так далее

используйте нетворкинг и диджитал возможности

Помимо организации важно еще и правильное управление агентской сетью. Ее нужно контролировать: помогать вашим агентам в решении проблем, поощрять их обучение и рост.

Экономия времени и денег

Вместо того, чтобы самостоятельно проводить встречи с потенциальными клиентами, делать презентации продукта – вы передаете эти функции вашим агентам, которые получают проценты с продаж. Кстати, в этом и состоит экономия денег: платить процент агентам выгоднее, чем содержать продажников на фиксированной ставке.

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Автор: УНИАН