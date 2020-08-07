"Covid-19. Трансформация школ в 2020": анализ от экспертов ipopokids

Родителей на время пандемии не будут пускать на порог школы. В связи с этим взрослые беспокоятся о том, сможет ли школа обеспечить безопасность и полноценное обучение ребенку. Ведь они не смогут лично убедиться, приняты ли все меры предосторожности внутри учебного помещения.

Эксперты крупнейшего маркетплейса детских товаров Ipopokids разобрались и рассказали, что уже происходит на законодательном уровне в школах. Какие меры предпринимаются, чтобы свести риск заражения к минимуму, и то как это повлияет на учебу.

Коронавирус

Школы не будут заниматься самоорганизацией, так как это произошло в Израиле - в мае. Из-за чего вспыхнула новая волна заражения коронавирусом. Напомним, что именно там, в учебных заведениях ученики ходили без масок, а сотрудники не проветривали помещение. Как итог коронавирус в школе за считанные дни охватил всю страну.

Собственно поэтому взрослые, которые сопровождают учеников не смогут входить в здание. В школах делается все возможное, чтобы не создавать большой поток людей. Измерять температуру детям будет такой же постоянной процедурой, как и прием пищи. Причем не только в учебном учреждении, но и дома. В противном случае ребенка просто не пропустят на территорию школы.

Какие работы ведутся в школах?

Происходит перепланировка столовых, коридоров и кабинетов. Введена норма, соблюдение дистанции как между учениками так, и между партами и столами в пищеблоке. Для информирования везде, где только можно будут висеть брошюры о Covid19. А перед входом на занятия в обязательном порядке нужно обрабатывать руки. На открытом воздухе будет проходить не только физкультура, но и некоторые предметы, которые изучались ранее в рамках классного кабинета.

Требование к сотрудникам

Учителя, уборщицы, повара, заучи — не важно, абсолютно все будут регулярно проходить тесты на наличие вируса. Перед началом работы будет измеряться температура. Влажная уборка станет частью новых рабочих обязанностей за счет сокращения времени на собрания и совещания.

Что будет во время перемены?

Время перемены больше не будет для всех учеников общим. Пока одна часть школы на занятиях - другая часть будет проходить процедуры дезинфекции. А после перехода из класса в класс одних учеников на «перемену» пойдут другие. Это время теперь сложно назвать отдыхом детей между уроками. Скорее это станет возможностью для проветривания помещений и поддержания дисциплины.

Если до начала пандемии правила поведения на перемене заключались в том, чтобы не бегать и не кричать, то теперь в школах ограничивается свободное перемещение. По коридору проложат четкий маршрут для учеников, от которого нежелательно отклоняться.

Что дальше?

Введение правил безопасности является требованием ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Уже прописано 18 пунктов, согласно котором должны функционировать школы. Правила связаны:

с соблюдением гигиены;

скринингом сотрудников и учеников;

дистанцией между людьми;

подготовкой к домашнему обучению.

Не менее важный вопрос касается самой учебы. Получится ли в новых условиях обучаться согласно программе. Ведь немалое время будет уделяться инструктажу о Covid19. Но какими бы сложными ни были обстоятельства, нужно адаптироваться к новым реалиям. Другого пути просто нет. Эксперты ipopokids беспокоятся о безопасности ваших детей, поэтому детально изучили ситуацию как в стране, так и в мире. Чтобы предоставить полную информацию по теме «новости коронавирус дети» и защитить Ваших детей.

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