Поскольку День Летнего Солнцестояния – это День Силы, то многие смогут найти источники ресурсов, получить их из отдаленного прошлого, что позволит усилить свою жизненную энергию.

21 июня в 6 утра 32 минуты по киевскому времени Солнце входит в знак Рака - День Летнего Солнцестояния, Праздник Солнца, самый длинный день в году.

Точка летнего солнцестояния соответствует началу астрономического Лета и по аналогии принята в астрологии как начало знака Зодиака Рак - нулевой градус этого знака. Качества стихии Воды, как – восприятие, наполнение, растворение и адаптация к окружающему миру, наиболее ярко проявлена в период движения Солнца по знаку Рака. День, как светлое время суток, к этому моменту достигает максимальной своей продолжительности и после перехода точки 0 ° Рака, день постепенно начинает уменьшаться, уступая время ночи – темному времени суток, соответствующему по аналогии, стихии Воды, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, у которых в июне сбудутся мечтыПри транзите Солнца по знаку Рака, у людей появляется повышенная привязанность к собственному дому, родителям, семье, детям. Этим знаком Зодиака управляет Луна. С 21 июня по 22 июля (Солнце в Раке), подходящее время для восстановления связей в энергетической системе своего Рода. Это период эмоционального подъёма, тонкого восприятия и проницательности, любви и творчества.

Солнце, как источник жизни, занимает центральное место в мифологии всех культур. Управляет знаком Зодиака – Лев, следующим после знака Рака. Как правило, Солнце считается божеством мужского пола, а Луна олицетворяет женское начало (хотя есть редкие обратные примеры, например, в культуре Японии, Океании, Новой Гвинеи). В ряде культур, Солнце и Луна выступают как супруги или как брат и сестра (например, Аполлон и Артемида у Греков), в некоторых случаях их рассматривают как глаза великого Божества – Творца. Луна, управляет знаком Зодиака – Рак, мы наблюдаем ее многоликость и переменчивость, она постоянно меняет свою фазу, как женщина меняет свое настроение и самочувствие.

В День Летнего Солнцестояния Луна находится в Скорпионе, где имеет статус падения - сложное положение. Однако она очень магична и таинственна. Это знак стихии Воды, принцип которой очищение и трансформация. Поскольку День Летнего Солнцестояния – это День Силы, то многие смогут найти источники ресурсов, получить их из отдаленного прошлого, что позволит усилить свою жизненную энергию. Меркурий замедляет ход, становится стационарным и с 24 июня перейдет в директное движение. Важно то, что Летнее Солнцестояние происходит при двух стационарных планетах – Юпитере и Меркурии, что надолго зафиксирует энергии этого дня.

Знаки Зодиака: Рак, Скорпион и Рыбы, входят в тригон стихии Воды. Это "тригон души". Стихия Воды имеет дело с прошлым, и следовательно, с Кармой, с условными реакциями, которые в настоящем являются инстинктивными и проявляются через эмоции, родовые связи. Принцип стихии Воды - постоянство внутреннего, при внешней изменчивости.

День Летнего Солнцестояния издавна считается подходящим для занятий духовными практиками и проведение обрядов, а также для загадывания желаний и составления планов на предстоящее полугодие - до Зимнего Солнцестояния. В этот день важно наполнить свою жизнь позитивом, любовью, комфортом, поэтому избегайте контактов с неприятными вам людьми, не делайте того, что против вашей воли. В этот день особенно важно чувствовать себя гармонично с окружающим миром, ведь на астральном плане формируется фон событий на ближайшие 6 месяцев.

Сильный акцент стихии Воды в день Силы 21 июня – стационарный Юпитер в Рыбах, Солнце в Раке, Луна в Скорпионе, будет способствовать пониманию особых кармических связей с родителями или теми людьми, которые оказывают на вас влияние. Люди, идущие по пути духовной эволюции, найдут способы установления эмоциональной гармонии. В период с 21 июня по 22 июля, многие могут избавиться от своих внутренних блоков, восстановить связь с Родом, с семьей, родителями, т.е. получить поддержку предков, исправить ошибки, развязать кармические узлы и улучшить свою судьбу. Самоанализ и поиск решений для себя также положительно повлияет на ваше будущее.

Используйте потенциал Летнего Солнцестояния максимально, проведите время на природе. Основные традиции и ритуалы этого дня связаны с огнем и водой: купайтесь в водоеме, разожгите костер, чтобы очистить душу и тело.

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Автор: Иван Бойко