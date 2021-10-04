Мир современных игрушек разнообразен и интересен. Чего в нем только нет: куколки, машинки, мягкие игрушки. Этим уже не удивишь современных малышей, а вот паровозик на колесах без сомнения понравится любому ребенку.

Какие игрушки больше всего заинтересуют детей

Все ребята любят мультики, и детский паровозик на рельсах на эту тематику будет им очень интересен. Например, на основе известного мультфильма Thomas & Friends сделана целая серия для детей разного возраста:

My First Tomas и Tomas Adventures – предназначены для детей от 1 года до 3-4 лет. Все паровозики этой модели имеют крупные размеры.

Track Master. Подойдут детям от 4 лет. Комплекты можно собирать и разбирать. Вместе с паровозиками и рельсами в них входят различные конструкции: мосты, башни, переправы и т. д.

Push and Puff. Здесь представлены паровозики и другие игрушки, которые могут ездить без рельсов.

Нет такого мальчишки, который не мечтал бы о большой железной дороге и мчащемся по ней локомотиве. Поэтому хорошим подарком для них будет набор Big Motors. В него входит 1.22 метра рельсов, которые в дальнейшем можно модернизировать. Элементы разных форм дают возможность воплотить в жизнь различные детские фантазии. Мощный локомотив, входящий в комплект, может тянуть до 10 вагонов. Эта игрушка будет интересна не только малышам, но и детям постарше.

Также очень интересна модель Techno park. В ней паровозик может издавать различные звуки, подавать сигналы. Он имеет инерционный механизм, поэтому может двигаться самостоятельно.

Милые паровозики Robot Trains сделаны на основе одноименного мультфильма. Их милые мордашки очень нравятся малышам.

Виды игрушечных поездов и железных дорог

Игрушки различаются по типу управления. Они бывают дистанционные и ручные. Материалом может служить пластик, железо и дерево. Некоторые модели работают на аккумуляторах или батарейках. Также имеются варианты с механическим заводом.

Польза игрушек-паровозиков

В игрушки на железнодорожную тематику дети могут играть как самостоятельно, так и вместе с родителями. Во время игры им можно рассказать о поездах и железных дорогах, о разных странах, в которые они ездят, и людях, которые на них работают. То есть игра имеет не только занимательный, но и познавательный эффект. Помимо этого:

работа с мелкими деталями развивает моторику пальцев;

дети становятся более внимательными и усидчивыми;

тренируется внимание и концентрация;

развивается воображение и умение мыслить пространственно;

улучшается координация движений;

дети знакомятся с правилами поведения в поездах и нахождения на железнодорожных путях.

Что учесть при выборе игрушки

Отправляясь в магазин за игрушечным паровозиком, обращайте внимание на:

возможности игрушки (управляется ли она, какие имеются эффекты, есть ли возможность модернизации);

качество (стыковку деталей, материал, как именно поезд движется по рельсам и устойчиво ли на них стоит);

сложность сборки;

наличие мелких деталей.

Но главное правило – игрушка должна быть интересна ребенку. Обязательно учитывайте его возраст. Чем старше ребенок, тем более навороченный комплект можно купить.

Автор: Иван Бойко