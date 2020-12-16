Группа Ferrero неизменно следует принципам экологически устойчивых цепочек поставок пальмового масла, исключающих вырубку лесов и какие-либо формы эксплуатации. Именно поэтому Ferrero активно сотрудничает с неправительственными организациями, другими ключевыми стейкхолдерами и поставщиками; 100% закупаемого Ferrero пальмового масла является сертифицированным по стандартам RSPO как сегрегированное (RSPO SG), с возможностью обеспечить прослеживаемость вплоть до фермерских хозяйств.

Прослеживаемость и прозрачность цепочки поставок

Ключевым фактором экоустойчивости пальмового масла Ferrero является полная прослеживаемость до уровня маслоперерабатывающего завода и фермерского хозяйства, что позволяет нам получить четкое представление о всей цепочке поставок, начиная с самого первого этапа производства пальмового масла. Мы приняли решение еще больше повысить прозрачность нашей цепочки поставок, предоставляя данные о прослеживаемости от наших заводов-поставщиков. С 2018 года, благодаря помощи наших поставщиков, мы каждые шесть месяцев добровольно публикуем список всех заводов, где производится закупаемое нами пальмовое масло. Актуальный список за второе полугодие 2019 года размещен на корпоративном сайте Ferrero. В 2019 году мы закупили 209 тыс. т пальмового масла, сертифицированного по уровню RSPO SG, 10% которого также прошло проверку на соответствие требованиям POIG (Инновационной группы в области производства пальмового масла); 100% нашего пальмового масла можно проследить до завода, на котором оно было закуплено (в общей сложности 91 завод), 99,96 % — до земельных участков (448 плантаций). В данный период мы включили в свою цепочку поставок 25 281 фермерское хозяйство.

Страна Объем % Кол-во заводов Бразилия 0,51% 5 Коста-Рика 0,22% 2 Колумбия 0,06% 1 Гватемала 1,91% 5 Гондурас 0,85% 1 Индонезия 19,26% 34 Малайзия 75,80% 35 Папуа-Новая Гвинея 1,35% 8

Страны, в которых компания Ferrero закупала свое пальмовое масло в 2019 году

Мы стремимся быть лидерами отраслевой трансформации, ведя масштабную работу в этом направлении со своими поставщиками и партнерами. В 2020 году Ferrero заняла первое место среди 173 компаний отрасли в рейтинге покупателей пальмового масла WWF (Всемирного фонда дикой природы) как компания с самым экоустойчивым пальмовым маслом. Анализ опыта Ferrero, включающий в себя наши основные достижения, задачи и планы на будущее по обеспечению экоустойчивых цепочек поставок пальмового масла, представлен на сайте рейтинга покупателей пальмового масла WWF.

Хартия по пальмовому маслу Ferrero, принятая в ноябре 2013 года, включает в себя требования и показатели проверки соответствия POIG. Мы активно взаимодействуем с поставщиками и оцениваем их соответствие требованиям Хартии посредством независимых сторонних организаций. Кроме того, с 2015 года в Хартию включены положения HCSA (High Carbon Stock Approach), а также раздел «Свободные и справедливые трудовые отношения при производстве пальмового масла: Руководство по внедрению » .

Учитывая многолетний положительный опыт работы в рамках Хартии по пальмовому маслу Ferrero, совместно с нашими ключевыми внутренними и внешними стейкхолдерами, мы ставим своей целью ее дальнейшее развитие до конца 2020 года. Обновленный документ будет лучше отвечать новым вызовам и учитывать наработанную экспертизу Ferrero.

Ferrero также активно поддерживает методологию High Carbon Stock Approach (HCSA - Подход к высокоуглеродистым запасам), позволяющую отличать охраняемые лесные участки от деградированных земель с низкими значениями углерода и биоразнообразия, которые могут быть разработаны. Указанная методология разработана с целью обеспечить общепризнанный, практичный, прозрачный, обоснованный и убедительный с научной точки зрения подход, основанный на приверженности принципу прекращении вырубки лесов в тропиках, - который вместе с тем обеспечивает соблюдения прав местного населения и поддержания нормального уровня жизни фермеров.

Начиная с 2016 года, в целях укрепления принципов Хартии по пальмовому маслу в отношении отказа от вырубки лесов, мы совместно с Earthworm Foundation занимаемся разработкой и реализацией собственного Протокола о верификации. В результате в октябре 2020 года Ferrero начала пользоваться сервисом отслеживания и верификации при помощи спутниковой системы Starling на протяжении всей своей цепочки поставок пальмового масла, что помогает контролировать полное отсутствие в ней вырубки лесов. Starling использует систему самостоятельной верификации и отслеживания землепользования с выявлением потенциальных мест вырубки лесов и конверсии в нашей цепочке поставок. Спутниковая система Starling, разработанная консорциумом в составе подразделения Airbus Defence and Space, Earthworm Foundation и компании SarVision, использует РЛС с высокой разрешающей способностью в сочетании с получением оптических изображений через спутник для мониторинга изменений почвенно-растительного покрова и нарушений лесного покрова в режиме, близком к реальному времени.

Активное содействие трансформации отрасли

Мы активно участвуем в развитии отрасли экоустойчивого пальмового масла на различных уровнях. Являясь членами-спонсорами целого ряда мультидисциплинарных экспертных площадок и круглых столов, мы участвуем в предметном обсуждении вопросов будущего промышленного производства пальмового масла.

Мы тесно сотрудничаем с European Palm Oil Alliance (EPOA) - деловым альянсом, взаимодействующим с национальными инициативами в разных европейских странах, путем обучения стейкхолдеров по темам, связанным с отраслью пальмового масла, содействия обмену информацией на научной основе и создания сбалансированной позиции по таким аспектам пальмового масла, как питательная ценность и экоустойчивость. Альянс EPOA всемерно содействует внедрению 100% экоустойчивого пальмового масла.

Ferrero приветствует утверждение советом управляющих RSPO ключевых правил под названием «Разделенная ответственность» и призывает всех членов организации - с целью выполнения миссии RSPO - делать все от них зависящее: «Мобилизоваться, действовать, трансформировать». В настоящий момент, после принятия мер советом управляющих RSPO, все члены этой организации (независимо от категории членства) разделяют требования и обязательства в области экоустойчивости.

На правах действительного члена Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP - Форум по экоустойчивому производству пальмового масла) Ferrero тесно сотрудничает с германским отделением WWF и напрямую контактирует с местной неправительственной организацией Wild Asia’s Group Scheme (WAGS - Групповая схема «Дикая Азия») для обсуждения хода работ и отслеживания результатов WAGS. Мы стали спонсорами первого этапа проекта ( project ) , начавшегося в июле 2018 года, а также подписали соглашение о сотрудничестве в рамках второго этапа, который стартовал в декабре 2019 года и будет продолжаться до марта 2021 года. Наше участие в этом проекте является добровольным и выходит за рамки членства в форуме FONAP. При поддержке международных, национальных и местных партнеров проект делает основной акцент на содействии мелким фермерским хозяйствам для включения их в экоустойчивую цепочку поставок, - уделяя при этом внимание вопросам сохранения природных ресурсов и вырубки лесов. Кроме того, WAGS ставит перед собой цель в реальных условиях проверять и применять дополнительные критерии FONAP (критерии, определенные форумом FONAP в дополнение к таким сертификационным схемам, как RSPO) для масштабирования таких мер по всей цепочке поставок пальмового масла в Малайзии.

Количественные данные, приведенные в данном отчете, относятся к январю-декабрю 2019 года.

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Автор: УНИАН