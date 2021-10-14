Любые начинания требуют больших затрат сил и энергии, чем для обыденных и повседневных дел. Это же касается и изучения английского языка. Если в начале семестра вы еще полны мотивации и запала, то спустя время может появиться ощущение, что это все не ваше и появляется лень двигаться дальше. Чтобы этого не случилось, важно эффективно настроить учебный процесс и следовать простым правилам. Например, в школе английского P12 студентам предлагают удобный график и гибридный подход к обучению, чтобы учиться было комфортно и интересно. Подробнее про доступные программы изучения английского здесь.

Кроме обучения на курсах важно самостоятельно улучшать иностранный. Ранее мы делились методами и подходами для эффективного изучения английского, сегодня разберемся как не потерять мотивацию в самом начале обучения.

Эффективное изучение английского: как не забросить обучение в новом семестре

Мы предлагаем 5 простых советов, которые помогут разобраться с личной мотивацией и настроить процесс эффективного изучения английского:

1. Ответить на вопрос "зачем?"

Чтобы долго поддерживать интерес к изучению языка, необходимо разобраться с собственной мотивацией. Зачем вам необходим английский, что вы получите, если будете хорошо его знать, как быстро его нужно выучить и другие. Задайте себе эти вопросы, разберитесь со своими желаниями. Вспомните, что вас заряжает и мотивирует больше всего и используйте это в обучающем процессе.

2. Объективно распределите нагрузку

Не взваливайте на себя все и сразу. Составьте для себя комфортный график обучения с учетом своей занятости, способа жизни и потребности в изучении языка. Чтобы обучение было эффективным, организуйте обучающий процесс так, чтобы хватало время на курсы и самостоятельное улучшение иностранного.

3. Будьте последовательны

Не гонитесь за быстрыми результатами. Не стоит пропускать и перепрыгивать через темы. Это как в школе — то, что пропустили в 5-м классе догонит вас в 11-м.

4. Полное погружение в англоязычную среду

Как уже отмечалось выше, важно не только заниматься на курсах, но и вне занятий. Это не обязательно должны быть классические уроки, домашние задания или часовые ролики с правилами грамматики. Главное регулярная практика языка — формат выбирать вам. Короткие ролики, шоу, песни, фильмы, сериалы, интерактивные упражнения, подкасты — современные технологии позволяют разнообразно и эффективно заниматься во внеурочное время.

5. Разнообразьте обучение

Большой выбор тематических мероприятий позволяет разнообразить обучение на курсах разговорными клубами, тренингами, вечеринками, квестами и другими активностями, где можно одновременно улучшить английский и интересно провести время.

Эти правила не являются обязательным условием эффективного обучения — все зависит от вас и ваших потребностей. Возьмите их себе за основу и составьте для себя максимально комфортный процесс обучения.

Автор: Иван Бойко