Мировой поставщик цифровых услуг ЕРАМ вместе с ведущими украинскими вузами приглашает ИТ-специалистов на магистратуру по направлению «Инженерия программного обеспечения». Программа разработана девелоперами-практиками и реализовывается в смешанном формате обучения на протяжении двух лет. Первый выпуск магистров состоится уже в июне этого года, в марте открывается новый набор слушателей.

Студенты магистерской программы «Инженерия программного обеспечения» на протяжении курса расширяют знания и развивают новые навыки в ключевых направлениях - Engineering Excellence 360, Product Management, Solution Architecture, Delivery Management, а также Cloud & DevOps или Big Data - на выбор. Курс предназначен для опытных специалистов. У слушателей есть возможность выбрать дополнительное обучение в одном из вузов-партнеров и получить диплом магистра государственного образца с международным признанием. Первым партнером программы стал Национальный университет «Киево-Могилянская академия». Сейчас к числу партнеров присоединились НТУ «Харьковский политехнический институт» и Государственный университет телекоммуникаций.

За два года существования программы расширилась команда привлеченных тренеров и менторов курса. В состав лекторов от EPAM, среди которых Юрий Антонюк (VP, Head of Central and Eastern Europe), Дмитрий Разорёнов (Senior Director, Delivery Management Office), Павел Веллер (CTO, Digital Engagement Practice), Эли Фельдман (VP, Technology Solutions) присоединились эксперты из направлений консалтинга EPAM Continuum и управления данными и облачными сервисами NAYA Technologies. Среди студентов первых двух наборов - ИТ-специалисты из Украины, Беларуси и США.

Оксана Ситникова, руководитель магистерской программы «Инженерия программного обеспечения», кандидат технических наук:

«Мы убеждены, что любое обучение должно приносить практическую пользу. Для нас критерием успешности программыявляются реальные изменения в профессиональной жизни наших студентов. Они приходят к нам на позициях TeamLeads, Tech Leads, Senior Software Engineers, Senior DevOps Engineers. Но потом, освоив лишь часть программы, они получают карьерное повышение, о котором мечтали, или находят лучшую работу».

В декабре прошлого года Оксана с проектом магистерской программы получила признание в профессиональном конкурсе IT Awards в номинации ІТ-Education.

Подать заявку на новый набор можно до июля 2021 г. Среди этапов отбора – определение уровня владения английским языком, технический тест и собеседование. Обучение на программе начнется традиционно осенью и будет длиться два года. Больше информации относительно условий регистрации и обучения – по ссылке.

О компании EPAM

Основанная в 1993 году компания EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) сегодня является ведущим мировым разработчиком цифровых платформ, продуктов и сложных дизайн и программных решений. Используя свой многолетний технологический опыт и компетенции в сфере консалтинга, дизайна и инновационных стратегий, EPAM тесно сотрудничает со своими клиентами для создания передовых решений, которые превращают сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-возможности. Команды профессионалов EPAM работают с заказчиками в более чем 35 странах в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. EPAM стала одной из четырех технологических компаний, входящих в список Forbes "25 самых быстрорастущих публичных технологических компаний" каждый раз начиная с 2013 года, а также признана лидером в индустрии ИТ-сервисов в списке Fortune "100 самых быстрорастущих компаний" в 2019 и в 2020годах. Больше о EPAM на сайте http://www.epam.com/ ина странице в Facebook.

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Автор: УНИАН