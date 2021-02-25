Новая онлайн-платформа предоставит ИТ-специалистам возможность удаленно работать над масштабными глобальными проектами.

Украинское представительство компании EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), ведущего мирового поставщика услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения, объявляет о запуске EPAM Anywhere — онлайн-платформы для ИТ-специалистов. Платформа предоставляет специалистам возможность удаленно сотрудничать с крупнейшими международными компаниями-клиентами EPAM.

EPAM Anywhere призвана предоставить возможность талантам ИТ-сферы быстро и легко находить проекты, отвечающие их знаниям и опыту, сотрудничать с клиентами из списка Forbes Global 2000, строить успешную карьеру в индустрии и получать конкурентное вознаграждение. Кроме этого, работа с платформой предоставляет ряд дополнительных преимуществ, среди которых — гибкий график, широкие возможности для профессионального развития и доступ к экспертному сообществу.

«Стабильно растущий спрос со стороны клиентов EPAM на масштабные проекты цифровой трансформации способствует поиску современных решений для привлечения и работы с талантами, — комментирует Алексей Стах, вице-президент EPAM, ответственный за запуск EPAM Anywhere. — Гибкий подход к организации рабочих процессов, удаленное взаимодействие команд — это тренд последних лет, усиленный мировой пандемией, который существенно изменит представление о работе во многих индустриях. Мы рады быть в числе первых, кто решился на реализацию такого масштабного проекта, как EPAM Anywhere. Новый формат поможет стереть границы между городами и странами для ИТ-специалистов, откроет множество новых возможностей для талантов из самых разных уголков Украины и мира».

На EPAM Anywhere уже размещено более 1000 вакансий для ИТ-специалистов, платформа работает в 10 странах, список которых будет расширяться. Сегодня с платформой сотрудничают свыше 800 специалистов из более чем 100 городов мира.

Узнать больше о EPAM Anywhere: anywhere.epam.com

О КОМПАНИИ EPAM SYSTEMS

Основанная в 1993 году компания EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) сегодня является ведущим мировым разработчиком цифровых платформ, продуктов и сложных дизайн и программных решений. Используя свой многолетний технологический опыт и компетенции в сфере консалтинга, дизайна и инновационных стратегий, EPAM тесно сотрудничает со своими клиентами для создания передовых решений, которые превращают сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-возможности. Команды профессионалов EPAM работают с заказчиками в более чем 35 странах в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. EPAM стала одной из четырех технологических компаний, входящих в список Forbes «25 самых быстрорастущих публичных технологических компаний» каждый раз начиная с 2013 года, а также признана лидером в индустрии ИТ-сервисов в списке Fortune «100 самых быстрорастущих компаний» в 2019 и в 2020 годах.

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Автор: УНИАН