В рамках проекта «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно обусловленного насилия», состоялся онлайн-форум «Обмен опытом по внедрению инициатив по вовлечению мужчин», посвященный Международному дню семьи.

Форум объединил представителей и представительниц 10 стран, чтобы обсудить лучшие практики содействия вовлеченному отцовству. Мужчины, представлявшие Татохабы (родительские клубы) из семи регионов Украины, поделились своими успехами и опытом в создании местных центров для образования родителей.

«Общеизвестно, что традиционные гендерные нормы и стереотипы препятствуют как способности личности раскрыть весь свой потенциал, так и экономическому развитию общества, ограничивая возможности женщин, их карьерный рост и личностное развитие. Вовлечение мужчин имеет решающее значение для расширения возможностей женщин и конструктивных и теплых отношений между партнерами», - отметила Татьяна Шульга, координатор по гендерным вопросам в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В работе форума приняли участие участники и участницы из Украины, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы, Турции, Сербии, США и Швеции. Форум стал платформой для обмена опытом для инициатив привлечения мужчин в странах Восточного партнерства, представления передовых международных практик привлечения мужчин к уходу за детьми, а также продемонстрировал успех украинской модели работы с родителями - инициативы Татохаб.

В частности, Татохабы из Киева, Винницы, Одессы, Краматорска, Запорожья, Троицкого и Мирнограда поделились своими успехами в создании сети родительских клубов в больших и малых городах, привлекая родителей к образовательным и развлекательным занятиям, таким как рыбалка, экологическая деятельность «Эко-Толока», йога для родителей и детей и т.п. Татохабы становятся местными центрами родительской образования, где психологи проводят групповые и индивидуальные занятия и становятся союзниками в отцовстве. Грузия представила еще один формат привлечения мужчин - коммуникационную кампанию MenCare Georgia и школу родителей, пилотируемую в центрах репродуктивного здоровья. Молдова представила модели и программы для родителей, базирующихся в школах и молодежных центрах.

«Поскольку мы стремимся к прогрессу и развитию демографической устойчивости и социально-экономическому восстановлению, мы должны признать центральную роль, которую гендерное равенство играет для достижения обеих целей. В течение последних нескольких месяцев мы стали свидетелями многих шагов, направленных на решение этих вопросов: принятие нового закона о родительском отпуске, Указ Президента Украины о неотложных мерах по предотвращению домашнего насилия, разработку комплексных программ по гендерному равенству в нескольких городах. В UNFPA мы приветствуем подобные шаги и стремимся продолжать сотрудничать с нашими партнерами, пока не достигнем полного равенства между мужчинами и женщинами", - заявил Хайме Надаль, представитель UNFPA в Украине.

Международный опыт имеет решающее значение при формировании новых моделей привлечения мужчин и продвижении гендерного равенства. Общественные организации Promundo (США), MÄN (Швеция) и AÇEV (Турция) вместе с UNFPA Турция представили свои выводы и достижения по работе с мужчинами в упомянутых странах и во всем мире.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко