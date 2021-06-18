Музыкальный фестиваль Atlas Weekend состоится уже совсем скоро. И хотя в этом году большинство западных хэдлайнеров к нам не доедут, организаторы все же нашли, чем порадоватьстоличных меломанов.
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Итак, главный западный хедлайнер этого года - король танцевального жанра биг-бит (игривая электронная смесь фанка, ритм-энд-блюза и хип-хопа) британец Fatboy Slim. Его дэнс-хиты широко известны: Praise You, Ya Mama и, конечно же, Weapon Of Choice. Клип на последний трек, где голливудский актер Кристофер Уокен в образе одинокого бизнесмена зажигательно танцует в пустом отеле, ведущий американский телеканал VH1 назвал "лучшим музыкальным видео всех времен".
На главной сцене Atlas Weekend Fatboy Slim выступит в субботу, 10-го июля.
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