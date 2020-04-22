Ferrero добилась значительного прогресса в своих действиях по прекращению обезлесения в странах-производителях какао

Компания Ferrero c удовлетворением сообщает о значительном прогрессе, достигнутом в реализации плана действий по защите и восстановлению лесов в Кот-д'Ивуаре и Гане в рамках инициативы Cocoa & Forest Initiative ( CFI ) - партнерства между двумя правительствами и компаниями, целью которого является прекращение обезлесения в секторе какао.

Наши первые отчеты о ходе работы в Кот-д'Ивуар и Гане показывают очень многообещающие результаты по плану действий (доступны по ссылке: action plan we released last year ) , который мы опубликовали в прошлом году: в нем перечислены все мероприятия, которые мы намерены осуществить к 2022 году для защиты и восстановления лесов в секторе, занятом выращиванием какао.

Мы можем с уверенностью сказать, что находимся на верном пути и даже опережаем график достижения наших целевых показателей CFI на 2022 год. По более чем 30% наших показателей CFI мы уже близки к достижению или даже превысили установленные цели на 2022 год. Такого значительного прогресса мы смогли достичь благодаря доверительному партнерству с нашими поставщиками, которое продолжается уже много лет. Мы готовы усилить свою работу и усложнить свои задачи, если это будет необходимо для последовательного достижения нашей конечной цели.

Мы гордимся работой, проделанной в течение этого первого года. Это мотивирует нас и дальше с такой же самоотдачей работать в рамках этой коллективной инициативы, стараясь внести свой вклад в достижение общей цели - прекращению обезлесения в секторе какао.

За первый год работы компания Ferrero продемонстрировала значительный прогресс, особенно по следующим показателям:

- мы нанесли на карту более 140 000 какао-ферм в обеих странах;

- за один год мы разработали в общей сложности более 15 000 гектаров агролесомелиорации какао в обеих странах;

- мы передали около 500 000 многоцелевых деревьев фермерам, чтобы они посадили их на своих фермах;

- мы обучили более 90 000 фермеров и организаций лучшим сельскохозяйственным практикам и более 32 000 фермеров в рамках Climate Smart Cocoa.*

Подробную информацию о наших последних достижениях вы можете найти в отчетах ниже.

Мы также значительно продвинулись в нашем подходе к исходному сертифицированному, картографированному и отслеживаемому какао.

- К концу 2020 года все какао в нашей цепочке поставок будет поступать из экоустойчивых источников.

- К концу 2020 года мы намерены обеспечить картографирование всех фермеров (на карте плантаций), поставляющих нам какао-бобы.**

- К концу 2020 года мы обязуемся обеспечить сегрегирование всех какао-бобов из Ганы и Кот-д'Ивуара.***

Эти основные меры позволяют нам не покупать никаких какао-бобов из охраняемых районов и оказывать целенаправленную поддержку фермерам в принятии сельскохозяйственных практик, которые помогают им в жизнеобеспечении и способствуют бережному отношению к окружающей среде. Мы приглашаем вас ознакомиться с некоторыми историями ( stories ) наших фермеров и партнеров, которые показывают, какое конкретное влияние оказывает наша деятельность на жизнь местных сообществ и на окружающую среду.

"С помощью инициативы Cocoa & Forest мы вносим серьезные долгосрочные изменения в сектор какао. Мы, как семейная компания, очень гордится тем, что вносим свой вклад в эту коллективную инициативу, - это полностью соответствует корпоративным обязательствам и ценностям Ferrero. Продвигаясь вперед, компания продолжит работу по укреплению своей программы устойчивого развития какао с положительным и долгосрочным воздействием на цепочку создания стоимости какао", - говорит Марко Гонсалвес, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer Группы Ferrero.

В рамках нашего обязательства по CFI мы будем ежегодно отчитываться о достигнутых результатах работы.

План действий Ferrero CFI встроен в общую стратегию устойчивого развития какао Ferrero, которую компания в настоящее время обновляет, чтобы определить свой вектор развития в этом направлении. С более подробной информацией о программе Ferrero Farming Values Cocoa можно ознакомиться в ежегодном отчете Ferrero о корпоративной социальной ответственности Ferrero ’ s annual Corporate Social Responsibility report (страницы 128-143).

CFI progress report for Côte d’Ivoire >

CFI progress report for Ghana >

* Climate Smart Cocoa: мы обучаем фермеров тому, как стать более устойчивыми к последствиям изменения климата, таким как более высокие температуры или другие экстремальные погодные явления, а также тому, как выращивание какао может способствовать снижению выбросов парниковых газов.

** Вот как работает полигональное картографирование и почему это важно: специально обученные люди обходят ферму какао с соответствующими технологическими устройствами, чтобы собрать несколько точек GPS, с помощью которых они могут предельно точно определить местоположение фермы и измерить ее параметры. На основе этой информации можно затем проверить, что ферма не расположена в охраняемом лесу, и сделать более точную оценку общего объема производства конкретного фермера. Этот метод более точен, чем другие методы, которые собирают только одну точку GPS фермы.

*** Сегрегация (или физическая прослеживаемость) означает, что сертифицированные какао-бобы, которые Ferrero поставляет из своих специализированных фермерских групп, хранятся отдельно от несертифицированных какао-бобов - на всем пути от ферм до наших фабрик. Это является важным отличием от других стандартов отбора какао, таких как "баланс массы", при котором сертифицированные и несертифицированные какао-бобы смешиваются в цепочке поставок до достижения фабрик, где производится конечная продукция. К 2019 году уже 94% сертифицированных какао-бобов, поставляемых компанией Ferrero, были сегрегированы.