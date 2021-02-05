Ferrero взяла на себя обязательство по использованию спутниковой службы мониторинга и верификации Starling во всех районах производства пальмового масла.

Управляемый Earthworm Foundation и компанией Airbus Starling использует спутниковые снимки с учетом особенностей местности для мониторинга изменений почвенного покрова и нарушения лесного покрова в режиме почти реального времени. Предоставляя данные, показывающие, где происходит потенциальная вырубка лесов, Starling позволит Ferrero выявлять несоответствия в своей цепочке поставок пальмового масла и инициировать корректирующие действия на местах.

Это обязательство является частью обширной программы, начатой в 2013 году. С этого времени Ferrero сотрудничает с Earthworm Foundation с целью поддержать усилия фонда в области устойчивого производства пальмового масла. В 2016 году, после достижения 100%-ной прослеживаемости на плантациях пальмового масла, Ferrero инициировала проверку соблюдения принципов защиты лесов (в соответствии с Хартией по пальмовому маслу) со стороны производителей пальмового масла, задействованных в ее цепочке поставок. В том же году Ferrero запустила пилотный проект Starling, который ставил своей задачей проверку отдельных плантаций пальмового масла в Малайзии (штат Сабах) и Индонезии, - в результате чего и была подтверждена эффективность новой технологии. Ferrero использовала опыт пилотного проекта, чтобы оптимизировать взаимодействие со своими поставщиками. Цель состоит в том, чтобы проверить соблюдение положений Хартии и оценить действия, направленные на трансформацию отрасли пальмового масла и соблюдение прав мелких фермеров на повышение своего уровня жизни.

По мнению Марко Гонсалвеса, Ferrero’s Chief Procurement & Hazelnut Company Officer, использование системы Starling окажет реальную поддержку компании в реализации ее обязательства по искоренению вырубки лесов. “Ferrero ведет последовательную работу с тем, чтобы обеспечить устойчивую цепочку поставок пальмового масла, исключающую вырубку лесов и какие-либо формы эксплуатации. Мы используем инновационные решения, способные поддержать наши обязательства. Starling предлагает современную технологию, позволяющую нам качественно отслеживать потенциальные изменения в землепользовании на протяжении всей нашей цепочки поставок, и, в случае необходимости, принимать соответствующие меры”, - отметил г-н Гонсалвес. “Мы неизменно следуем нашему обязательству закупать пальмовое масло, которое на 100% сертифицировано в соответствии со стандартами RSPO как сегрегированное (SG) и прослеживаемое, и уверены, что этот инструмент проверки поддержит наши усилия по обеспечению устойчивой цепочки поставок пальмового масла”.

Генеральный директор Earthworm Foundation Бастьен Саше приветствует этот шаг. “Ferrero является одной из первых компаний, которая внедрила спутниковый мониторинг на протяжении всей цепочки поставок пальмового масла. Этим шагом компания подкрепляет свои обязательства, направленные против вырубки лесов, а также демонстрирует новый стандарт для отрасли в области прозрачности и подотчетности. Важно понимать, что обезлесение — это глобальная проблема и общая ответственность всех участников цепочек поставок. Ни одна компания не может справиться с обезлесением в одиночку. Чтобы ускорить борьбу с обезлесением, все участники рынка должны включаться в работу, системно и последовательно внедрять мониторинг и проверку – для большей прослеживаемости и контроля. Именно их коллективная ответственность и скоординированные действия являются ключом к успешной трансформации отрасли”, - сказал Бастьен Саше.

Франсуа Ломбард, Director of Intelligence Business подразделения Airbus Defence and Space, уточняет: “Чтобы обеспечить полный и точный мониторинг вырубки лесов в необходимом масштабе и с необходимой регулярностью, нам пришлось разработать очень нестандартный подход, сочетающий в себе лучшие из наших спутниковых снимков наблюдения Земли и нашу аналитику наземного покрова, осуществляемую на основе искусственного интеллекта. Таким образом, наше решение с использованием Starling может гарантировать уникальную, надежную и эффективную службу мониторинга для проверки и активной работы по обязательствам, направленным на недопущение вырубки лесов”.

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Автор: УНИАН