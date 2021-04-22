Ferrero продолжает инвестировать в зеленую электроэнергию для своих предприятий

В контексте такой важной даты, как Международный день Земли, мы с гордостью сообщаем о значительном прогрессе, достигнутом в ходе реализации программы по сокращению всех выбросов и снижению воздействия нашей производственной деятельности на окружающую среду. На сегодняшний день уже 18 предприятий Ferrero закупают только возобновляемую электроэнергию, что составляет около 80 % от всей электроэнергии, закупаемой нами для наших фабрик по всему миру.

Начиная с 2018 года предприятия Ferrero в Европе, Великобритании и Канаде используют зеленую электроэнергию. За последние месяцы этот важный рубеж был достигнут еще на пяти фабриках компании: в Посос де Кальдас (Бразилия), во Владимире (Россия), в Блюмингтоне (США), во Франклин-Парке (США) и в Манисе (Турция).

Это важный шаг на пути к достижению климатической цели Ferrero - к 2030 году сократить выбросы от собственной производственной деятельности на 50 %.

“Мы, как глобальный бизнес, с большой ответственностью подходим к решению этой важной климатической задачи – снижению нашего воздействия на окружающую среду на протяжении всей цепочки создания стоимости. Достигнутые результаты нас очень воодушевляют, и я бы хотел поблагодарить всех наших сотрудников, которые занимаются этим вопросом с полной самоотдачей и вовлеченностью. На протяжении десятилетий Ferrero проявляет заботу о сохранении климата Земли, для нас эта задача является приоритетной, и мы продолжим нашу системную работу, направленную на борьбу с изменением климата”, - отметил Марио Абреу, Chief Sustainability Officer Группы Ferrero.

В октябре 2020 года Группа Ferrero объявила о своей цели к 2030 году сократить вдвое все выбросы вследствие своей производственной деятельности, а также сократить выбросы СО2 на 43 % на каждую тонну произведенной продукции.

Для достижения этой цели мы будем и дальше осуществлять меры по повышению эффективности для снижения наших энергетических потребностей, изучать возможности приобретения электроэнергии из возобновляемых источников и совместно с нашими поставщиками на протяжении всех цепочек поставок находить решения для снижения углеродоемкости. Климатические цели Ferrero были одобрены Инициативой Science Based Targets.

Мы продолжим информировать общественность о наших действиях и достигнутых результатах в своем ежегодном отчете об устойчивом развитии: www.ferrerosustainability.com

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Автор: Иван Бойко