Ferrero рада объявить о начале своего партнерства с Sourcemap, ведущим поставщиком решений для картирования, прослеживаемости и прозрачности цепочек поставоккомпаний, занятых в самых разных областях.

Компания Ferreroнацелена на обеспечение полной прослеживаемости своих лесных орехов. Современная технология Sourcemap предоставляет комплексную платформу для визуализации цепочек поставок и повышения прослеживаемости, что поможет компании достичь большей прозрачности в работе с поставщиками. Благодаря платформе Sourcemap Ferrero получит возможность собирать ключевые данные о социальных и сельскохозяйственных практиках, проверять цепочку создания стоимости с помощью науки о данных и обеспечивать постоянное улучшение своей цепочки поставок.

Бóльшая часть мировых цепочек поставок продовольствия, включая и глобальныецепочки поставок Ferrero, сталкивается с одними и теми же проблемами. В цепочке поставок лесных орехов имеютсясвои специфические сложности. Достаточно сказать, что только в Турции в настоящее время насчитывается около 470 000 официально зарегистрированных фермеров, выращивающих лесной орех. Использование самых передовых технологий для прослеживаемости еще больше укрепит систему управления, а также смягчит временное воздействие пандемии Covid-19 на прогресс Ferrero в этом направлении.

“Мы очень рады внести свой вклад в повышение прослеживаемости цепочки создания стоимости лесных орехов Ferrero, с целью гарантировать соблюдение социальных стандартов и соответствие наших лесных орехов строгим требованиям качества”, - говорит Леонардо Бонанни, основатель и генеральный директор Sourcemap.

“Ferrero стремится стать драйвером сектора лесных орехов, который создает ценность для всех. Социальное и экологическое качество закупаемого нами сырья очень важно для Ferrero. В недавно опубликованной Хартии по лесным орехам изложены наши обязательства в этой области; в основе этих обязательств лежит непрерывное совершенствование подходов к решению ключевых проблем сектора. Наше партнерство с Sourcemap является важным строительным блоком для достижения большей прозрачности поставщиков и повышения качества сырья”, - отмечает Марко Гонсалвес, Ferrero Chief Procurement & Hazelnut Company Officer.

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Автор: УНИАН