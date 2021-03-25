Группа Ferrero, подтверждая свое обязательство использовать 100 % яиц от кур на свободном выгуле, присоединилась к совместному обращению ряда европейских продовольственных компаний, направленному Комиссии ЕС и членам Парламента ЕС, в котором компании призывают к поэтапному отказу от использования клеток в животноводстве, начиная с кур-несушек.

В письме высоко оцениваются цели End the Cage Age’ European Citizens’ Initiative (ECI) - Европейской гражданской инициативы "Конец эпохи клеток", которая призывает к прекращению использования клеток в животноводстве на территории всего ЕС. Сострадание к животным в мировом сельском хозяйстве помогло объединить усилия 170 европейских НПО и запустить 11 сентября 2018 года акцию End the Cage Age. Год спустя эта акция была завершена, набрав 1,4 миллиона подписей и став первой успешной акцией ECI по защите сельскохозяйственных животных. Актуальность акции во многом связана с тем, что ежегодно по всему ЕС более 300 миллионов сельскохозяйственных животных содержатся в клетках.

Ferrero, вместе с крупными производственными компаниями и ритейлерами ALDI Nord, Barilla Group, Fattoria Roberti, IKEA, Jamie Oliver Group, Le Groupement, Les Mousquetaires, Mondelēz International, Nestlé и Unilever, подписали письмо (letter), в котором подчеркивается, что бизнес-аргументы в пользу постепенного отказа от клеток для кур-несушек являются убедительными, особенно на уровне ЕС. В обращении отмечается, что “бесклеточные системы широко распространены, экономически жизнеспособны и обеспечивают лучшие условия жизни для кур”.

В обращении также подчеркивается, что пересмотр законодательства о защите животных, которое в настоящее время находится в стадии подготовки, является прекрасной возможностью положить конец использованию клеток в животноводстве на территории всего ЕС, начиная с кур-несушек. Участники обращения заявили, что готовы поделиться своим опытом и сотрудничать для достижения этой цели.

“Многие предприятия уже постепенно отказываются от использования клеток в своих цепочках поставок. Будущее без клеток возможно и уже обеспечивается некоторыми прогрессивными компаниями”, - говорит Ольга Кику, руководитель отдела Compassion в World Farming EU и заместитель представителя ECI.

Для Ferrero благополучие животных является важным принципом инициатив в области ответственных, этических закупок. Одна из наших главных целей состоит в том, чтобы обеспечить постепенное улучшение стандартов благополучия животных в цепочках поставок сырья и продуктов животного происхождения, и мы уже взяли на себя обязательство по использованию яиц от кур на свободном выгуле для нашей глобальной цепочки поставок.

"Наша цепочка поставок яиц полностью интегрирована; начиная с 2014 года, в тесном сотрудничестве с поставщиками, Ferrero уже использует в Европе яйца от кур на свободном выгуле. Мы считаем, что это должно стать стандартом для всех. Поэтому мы полностью поддерживаем идею EndtheCageAgeECI", - отмечает Франческо Трамонтин, вице-президент Group Public Policy Center and EU Institutional Affairs.

Еще в 2014 году Ferreroдостигла своей цели по 100 %-ному использованию яиц от кур на свободном выгуле в ЕС; на европейские цепочки поставок яиц сегодня приходится 95 % всех яиц, которые используются на предприятиях Ferrero во всем мире.

Компания приняла на себя глобальное обязательство к 2025 году полностью перейти на использование яиц от кур на свободном выгуле; данное обязательство распространяется и на яичные ингредиенты.

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Автор: Григорий Бондарь