Ferrero подтверждает свои обязательства по обеспечению устойчивости фермерских хозяйств, защите прав человека и окружающей среды на протяжении всей цепочки создания стоимости какао.

Хартия по какао Ferrero и План действий по какао нацелены на использование 100% устойчивого какао с помощью сторонних программ и 96%-ной прослеживаемости до ферм.

Ferrero обязуется реализовывать дальнейшие меры по борьбе с обезлесением, эксплуатацией детского труда и обеспечению устойчивости фермерских хозяйств.

Ferrero публикует свою Хартию по какао и План действий по какао (Cocoa Action Plan ) , в которых изложены долгосрочные цели компании по созданию устойчивой отрасли какао на благо людям и планете. В Хартии и Плане действий компания подтверждает свою неизменную поддержку в обеспечении доходов фермеров, защите детей и развитии общин, а также содействии устойчивому агролесоводству.

Ferrero начала свою работу по ответственному производству какао в 2005 году, присоединившись к Всемирному фонду какао (World Cocoa Foundation ) и чуть позже - к Международной инициативе по какао (International Cocoa Initiative). Сегодня закупаемое Ferrero какао на 100% является устойчивым и сертифицировано в соответствии со стандартами ведущих органов по сертификации и других независимых организаций, таких как Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade и др. Ferrero закупает практически весь объем какао у известных фермерских сообществ, что позволяет обеспечить эффективный процесс прослеживания на протяжении всей цепочки поставок. На сегодняшний день цепочка поставок какао Ferrero уже на 96% прослеживается до уровня фермы.

Публикуя Хартию по какао, Ferrero признает, что проблемы цепочки поставок какао сложны и поэтому должны решаться в партнерстве с фермерами, промышленностью, сообществами, НПО и правительствами. Цели, изложенные в Хартии, сгруппированы по четырем основным направлениям:

обеспечение устойчивости фермерских хозяйств : оказание адресной поддержки фермерам в целях повышения производительности и диверсификации доходов;

: оказание адресной поддержки фермерам в целях повышения производительности и диверсификации доходов; права человека и социальные практики : защита прав детей в сообществах, выращивающих какао;

: защита прав детей в сообществах, выращивающих какао; охрана окружающей среды : поддержка фермеров в переходе на агролесомелиоративные системы;

: поддержка фермеров в переходе на агролесомелиоративные системы; прозрачность : прослеживаемая цепочка поставок, оценка рисков и раскрытие информации о достигнутом прогрессе.

В Плане действий Ferrero по какао обозначены пути достижения поставленных целей. Реализуемые в настоящий момент инициативы включают в себя:

планы развития фермерских хозяйств и приносящие доход виды деятельности, выплаты фермерам денежной премии сверх рыночной цены для поддержки выращивающих какао хозяйств;

партнерство, направленное на внедрение систем защиты детей и планов развития общин для решения проблемы эксплуатации детского труда;

сотрудничество с Инициативой по какао и лесам (CFI) в целях прекращения обезлесения в секторе какао и содействие устойчивой агролесомелиорации;

укрепление партнерских отношений с поставщиками и создание платформы, обеспечивающей прозрачность всей цепочки поставок Ferrero.

Ежегодно Ferrero будет публиковать отчет о прогрессе, достигнутом в реализации своего Плана действий по какао. Первый отчет о проделанной работе будет опубликован во 2-м квартале 2022 года.

Марко Гонсалвес, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer Группы Ferrero: "Хартия по какао и План действий Ferrero подчеркивают стремление нашей компании стать драйвером сектора какао, где создается ценность для людей и окружающей среды. Благодаря нашему особому подходу к отбору поставщиков мы хорошо знаем фермеров и общины, у которых закупаем сырье, и именно это позволяет нам оказывать им целенаправленную поддержку. Мы намерены активизировать наши усилия в этом направлении, чтобы добиться устойчивых изменений в секторе какао".